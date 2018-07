Auditoria Superior documenta irregularidades en Programa Infraestructura Indígena

La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) documentó 15 observaciones en el Programa Infraestructura Indígena del estado, de las cuales, 11 obras están sin concluir, dos no operan, una construcción no aplicó sus recursos y una más se reportó concluida cuando no fue así.

Los datos se desprenden de la primera entrega de los resultados de la ASEH, que la comisión inspectora entregó al Congreso estatal el pasado 29 de junio.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) fue la entidad fiscalizada por las reglas de operación de su Programa de Infraestructura Indígena, a través del cual se auditaron 19 obras, de las cuales, 15 tuvieron observaciones que no acreditaron.

Durante la primera de tres entregas de resultados, la ASEH realizó 89 un total de auditorías y resta un importe de 3 millones 532 mil 782 pesos pendientes de solventar.

EMITEN 15 OBSERVACIONES, SEDESO NO LAS JUSTIFICA

La ASEH auditó un total de 19 construcciones del Programa de Infraestructura Indígena, de las cuales, 15 presentaron irregularidades; es decir, 78 por ciento de la obras no atendieron las recomendaciones.

La Sedeso aún no concluye 11 obras, de las cuales ocho son la construcción del sistema de alcantarillado, dos para el sistema de agua potable y una más para la ampliación del drenaje.

La primera de estas se encuentra en el municipio de Huautla, le sigue Alfajayucan y Xochiatipan.

Mientras que Zimapán, Tasquillo, Ixmiquilpan y Yahualica, son municipios que tienen dos obras de alcantarillado que no han sido concluidas.

OBRAS QUE NO ESTÁN EN OPERACIÓN

La Auditoria Superior también detectó que en Huautla hay dos obras que no están en operación.

La primera de éstas se encuentra en la localidad de Milkahual y no funciona debido a la instalación de una bomba, o al menos así lo mencionó la entidad fiscalizada en su listado de justificaciones.

No obstante, la ASEH consideró que las aclaraciones “no atienden la irregularidad detectada”, por lo que recomendó crear “las gestiones necesarias con el contratista para que se terminen los trabajos que impiden que la obra opere”.

Dicha situación se replicó en el resultado de la recomendación 14, que hace alusión a una obra de alcantarillado en la localidad de Santo Domingo perteneciente al municipio de Huautla.

ENTIDAD FISCALIZADA NO APLICA RECURSOS

Durante la fiscalización del Programa de Infraestructura Indígena, la ASEH contabilizó que las metas alcanzadas fueron de 109 por ciento, lo que refleja que “se hicieron más obras de las programadas”.

Por tal motivo, la Auditoría recomendó que las construcciones “no se reporten como alcanzadas hasta que sean concluidas”

La última de las observaciones fue por la aplicación de los recursos, toda vez que la ASEH encontró que estos “no se llevaron a cabo de manera óptima”, lo que consideró que pone en riesgo el cumplimiento de la obra.

Aunque no se especifican montos respecto a los recursos, la ASEH detalla que resultaron afectadas siete localidades: Acatepec, Huautla; Yonthe, Alfajayucan; Tlamaya, Xochiatipan; Ixtlahuaca, Tasquillo; Dexthi, Ixmiquilpan; Crisolco, Yahualica; y Aguas Blancas, Zimapán.