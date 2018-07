Sigue sin aparecer funcionaria de Pachuca luego de cinco días

A cinco días de la desaparición de Olayet Cabrera Carranco, funcionaria de la Tesorería municipal de Pachuca, sus familiares señalaron desconocer su paradero y señalaron que la Procuraduría General de la República del Estado de Hidalgo (PGJEH) es quien lleva el caso.

En entrevista, Ricardo Daniel del Castillo Macías, esposo de la trabajadora desaparecida, indicó que desde el pasado 29 de junio no hay avance para la localización de su familiar.

“No me han dado ninguna respuesta, nada más me dijeron en la Procuraduría que dejara que siguieran con las investigaciones, pero hasta ahí, no tengo ningún dato”, declaró.

El pasado 30 de junio el secretario municipal Seguridad Pública, Rafael Hernández Gutiérrez, corroboró que la funcionaria municipal desapareció cerca de las 12:30 horas del viernes 29 de junio.

Esto, cuando salió de la Tesorería ubicada frente al Reloj Monumental con dirección a la presidencia municipal "por la nómina de los trabajadores sindicalizados".

Confirma alcaldía desaparición de funcionaria de Tesorería; llevaba nómina, dicen familiares

NO PODEMOS HABLAR DE VIDEOS: FAMILIARES

Un día después de la desaparición de Olayet, su esposo y familiares se manifestaron a la afueras de la Casa Rule para pedir que las autoridades municipales mostraran los videos de las cámaras de vigilancia.

Material que en primera instancia habían negado, aun cuando contribuiría a la carpeta iniciada ante la PGJEH, acusaron los allegados de la funcionaria municipal.

Al respecto, Ricardo del Castillo señaló que el ayuntamiento ya le mostró los videos; sin embrago, se abstuvo de expresar lo que vio en los mismos.

Lo anterior, tras argumentar que “me prohibieron decir algún detalle para no entorpecer la investigación”.