Figuras públicas que ganaron las elecciones

Cuauhtémoc Blanco

El exfutbolista ganó la gubernatura de Morelos al obtener 52.4 por ciento de la votación según el PREP. De este modo, Blanco, de la coalición Morena-PES-PT, se convertirá en el primer futbolista en la historia del país en llegar a una gubernatura.

"Hoy yo no gané, ganamos todos, ganó Morelos, ganó su gente y sus familias. Ganaron los campesinos, los productores y los jóvenes, pero sobre todo ganaron las próximas generaciones", dijo Blanco en un mensaje en redes.

Cuauhtémoc Blanco como ciudadano, ganó las elecciones de la mano de todos los que queremos un cambio para Morelos. No les voy a fallar. Hoy somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia! pic.twitter.com/1150HMPPqw