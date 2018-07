El Horno 144

Además de integrantes de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh), militantes de Antorcha Campesina fueron los que provocaron que una de las tres casillas especiales instaladas en Pachuca fuese anulada porque se violentaron las urnas, ya que incluso su titular de comunicación social estaba en el lugar.



Después de la elección del primero de julio, es seguro que el próximo Congreso local tendrá una reconfiguración que a la madrugada de ayer aún no era posible determinar. Es seguro que la correlación de fuerzas políticas tendrá varias consecuencias que se verán en los próximos días.

Esa misma tendencia se observa para las diputaciones federales y el Senado.



Aunque no hubo incidentes mayores en la capital del estado, durante la jornada electoral fue posible ver grupos de personas que portaban una playera con el número 333, quienes afortunadamente no provocaron ningún incidente.



La tarde noche de este domingo sucedió una balacera en la casa del candidato a diputado federal por Ixmiquilpan del Partido Encuentro Social (PES) Javier Ángeles Raygadas, quien se encontraba junto con su equipo de trabajo y familia.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

