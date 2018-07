Hackers dan más oferta de canales pirata en Roku

Además de los canales de Televisa, los hackers ampliaron su oferta de contenidos que venden para ser vistos a través de Roku. Por precios entre 150 y 250 pesos mensuales, ofrecen canales de Televisa, TV Azteca, Fox, Sony, WB, Chivas TV y el Mundial.



Aunque la plataforma ha realizado esfuerzos por bloquear estas señales, los piratas que las venden a través de Facebook se reinventan. Matthew Anderson, Chief Marketing Ocer (CMO) de Roku, dijo a EL UNIVERSAL que trabajan con Facebook para detener a los piratas. “Dichas páginas no tienen ninguna relación con Roku.



Representan una violación a nuestros derechos de marca y promueven la piratería”. Dijo que las entidades pirata que han sido bloqueadas por Roku están usando las redes sociales para dirigir a los usuarios hacia otras plataformas.



De acuerdo con Roku, sólo 8% del contenido que se transmite es ilegal. Roku llegó al mercado mexicano a nales de 2015 y el año pasado suspendió su venta después de que Televisa ganara un litigio que impide a la plataforma de contenidos vender su dispositivo en México y a los distribuidores no les permite comercializar equipos.



El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que preside Gerardo Soria, opina que la empresa ha aceptado que no ha cumplido de manera íntegra las decisiones de los juzgados mexicanos y siguen abiertas puertas traseras que permiten a los piratas seguir operando en su plataforma. “Con ello crean una ventana de ilegalidad y de competencia desleal respecto a otros servicios de streaming”.

