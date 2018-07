Crece Morena en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Militantes de Morena esperaban con ansias que llegara el 1 de julio para que Andrés Manuel López Obrador fuera reconocido como ganador de la contienda electoral, esto luego de dos intentos fallidos en los años 2006 cuando fue vencido por el panista Felipe Calderón y en 2012 derrotado por el actual presidente de la República Enrique Peña Nieto.“Quizá para algunos sea sorpresa que un partido de reciente creación esté a punto de ganar la Presidencia de la República, pero a nosotros más bien nos sorprende que partidos que alguna vez fueron grandes aglutinadores del descontento social, aún tengan registro”, externaba Ángel Raúl Chávez representante de morena en el 09 consejo distrital del INE en Irapuato a las 9 de la mañana del domingo de la elección.En la sesión extraordinaria del INE expresó que la jornada que nos tenía reunidos marcaría un antes y un después en la vida democrática del país.“Le daremos al mundo el ejemplo del triunfo de un movimiento social y pacífico, que se alza con la victoria a través de las urnas, sin necesidad de un levantamiento armado y curiosamente seremos la coalición que menos dinero recibió para hacer campañas, quienes mostremos, como ya lo hemos dicho anteriormente, que se puede hacer más con menos, una nueva era de austeridad republicana comenzará”, dijo.Destacó que la falla de otros partidos políticos es parte importante del crecimiento del Morena a nivel nacional, estatal y local.“Nos atrevemos a decir que hacer visible a ese pequeño grupo y el daño que le han hecho a nuestro país, ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento y ya que no se puede cambiar lo que no se conoce. Fruto de este trabajo de concientización es el despertar de muchos ciudadanos de clase media que antes nos tenían miedo o hasta nos insultaban, y que ahora nos respetan y que votarán por nosotros”, señaló.En Irapuato Morenistas esperaban además el triunfo de Irma Leticia Sánchez González a la alcaldía, Ricardo Sheffield a la Gubernatura así como de candidatos a diputados y Senadores en todo el territorio guanajuatense.“El gran avance que ha tenido Morena en comparación con las elecciones pasadas a Presidente Municipal es muy buena y muy favorable, me tocó acompañar a cada uno de los candidatos aquí en el municipio y hubo muy buena respuesta, en 2015 nosotros participamos como asociación civil todavía no teníamos registro y en esta ocasión ya estamos participando como partido político”, señaló Maribel Aguilar“Nos ha favorecido el hartazgo de la ciudadanía, si otros partidos políticos hubieran realizado su trabajo con un buen desempeño esto no hubiera pasado con Morena ahora sí que casi casi son ellos quienes nos están entregando el poder en el municipio”, señaló.Jesús José María López Tinoco es uno de los millones de mexicanos que compartió abiertamente su preferencia por Andrés Manuel López Obrador, el aseguró que vivió en Ciudad de México y tuvo la oportunidad de conocer a AMLO.“Tengo la fortuna de conocerlo, cuando estuvo en el distrito federal y me gustó mucho como dio los apoyos a las personas que verdaderamente lo necesitaban, impulsó la educación y abrió nuevos espacios culturales y también de movilidad”, recordó.Explicó que una de las mejores propuestas de su candidato que le motivo a votar por el fue el apoyo que promete a jóvenes y estudiantes, así como el apoyo a trabajadores obreros.“Creo que la mejor propuesta es la del apoyo a los estudiantes porque esa es la semilla que se está sembrando para el futuro de México yo veo que mucho jóvenes desertan de las escuelas porque no tienen apoyos”, señaló.Para finalizar recalcó que el candidato promueve la dignificación del trabajador otro de los motivos que le impulsaron a apoyar el día de ayer al ‘Peje’.“En primer lugar me gustaría que no hubiera delincuencia que esto se tranquilizara porque la verdad pues vives con el miedo, esa es una y la otra es que nos pagan muy poco aunque seamos profesionistas, estudiamos, nos preparamos pero la verdad es que no hay oportunidades de crecimiento es algo muy muy triste que Guanajuato sea de los primeros estados en salarios bajos”, finalizó.