Decide Angélica no emitir su voto

Por considerar que ningún partido político cumple sus promesas, la señora Angélica Rosales Sotelo decidió no salir a votar este 1 de julio, pues asegura que en contiendas anteriores, no se respetó la decisión de los electores.El domingo lo pasó como cualquier otro, en compañía de su familia, cuyos miembros tampoco tuvieron intención de acudir a las casillas, pues aunque conocían las propuestas de los candidatos, no se convencieron.“De todos modos aunque uno vote por estar mejor, la seguridad de uno no se ve, los candidatos hacen lo que quieren, se venden y pues no, para que va uno a votar”, dijo.A sus 44 años de edad, esta sería la primera jornada electoral en la que la señora Angélica no salió a votar, pues en años anteriores participó como funcionaria de casilla e incluso apoyando a un partido político.Recordó que hace años, participó como representante de casilla del PRI en la colonia 18 de Agosto, donde este partido obtuvo la mayoría de votos, sin embargo, al siguiente día dijeron que los votos habían favorecido al PAN.“Yo conté los votos y de todos modos hacen lo que quiere, por eso la mayoría de mi familia decidió no ir a votar (...) son puras mentiras los que dicen los candidatos y los partidos”, refirió.La comerciante indicó que aunque no quiso participar en la elección, aún así le preocupa el rumbo que pueda tomar el país, sobre todo en el tiempo actual, donde la inseguridad ha alcanzado todos los rincones y se ve que no existirá mejoría a corto plazo.“Ahorita que todos quieren quedar bien de todos modos no hay seguridad, no hay nada, imagínate ahora que gane el que sea, ya no sabe uno qué va a pasar”, finalizó.