Vota Laura por primera vez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por primera vez en su vida, Laura Guadalupe Serrano Conde de 22 años de edad decidió salir a votar con el objetivo de elegir a gobernantes que pudieran coadyuvar al desarrollo del país en el que vive su familia.Laura pudo haber participado en el proceso electoral 2015, sin embargo en ese entonces no estaba interesada en conocer las propuestas de los candidatos, ni siquiera en saber quiénes eran o en qué partido militaban.Pero ahora, con una pequeña hija de un año y una familia, la ciudadana irapuatense pensó en que sería mejor emitir su voto y abonar a en la democracia.“Ahora soy madre y me preocupa el futuro de mi hijo, tuve oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos de todos los niveles, y hubo algunas que me convencieron”, dijo.Su voto, que fue emitido en la caseta 1064 ubicada en la Escuela Primaria Fernando Montes De Oca de la colonia Los Reyes, fue para Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, principalmente por ser candidato independiente, y porque le llamó la atención lo que propuso en favor del sector trabajador.La joven ama de casa consideró que emitir el voto y coadyuvar a construir la democracia en el país es primordial, sobre todo si se quiere tener un mejor futuro y mayores oportunidades de desarrollo.“Todos debemos salir a votar, por quien quiera pero a votar, porque es importante, de cada persona depende que las cosas cambien en el país, un voto hace el cambio”, puntualizó.