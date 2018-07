Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con un 38% de los votos hasta el cierre de la edición, Ricardo Ortiz Gutiérrez abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) sería nuevamente el virtual ganador de la Presidencia Municipal en Irapuato.Ortiz Gutiérrez iría por 3 años más de gobierno, al ser el candidato que más votos registró en la jornada electoral del 1 de julio, según los resultados preliminares del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).El panista que llegó con pronósticos favorables en las encuestas y con la aceptación por parte de los ciudadanos, sin embargo el ánimo no fue de triunfo total, pues fueron pocas las casillas que lograron computarse hasta la media noche.“Entendiendo que todavía el porcentaje de actas computadas es insipiente, esperemos que la tendencia continúe como la llevamos, estaríamos repitiendo en el Ayuntamiento, obviamente mis compañeros tanto Diputados Federales como Locales irían en esta misma tendencia”, enfatizó.El Ayuntamiento del virtual ganador quedaría conformado por María Eugenia Gómez Prado como primera Síndico y Jaime Antonio Morales Viveros como segundo Síndico.Mientras que María Chico Herrera, Diego Rodríguez Barroso, María Antonieta Rotllan, Francisco Chacón Gutiérrez y Rebeca Almanza serían regidores del PAN.Del PRI tendrían posibilidad de llegar al cabildo Roberto Palacios Pérez y Karen Guerra Ramírez, mientras que de Morena podrían llegar José Eduardo Ramírez y Daniela Rivera Aguilar, quedando en incógnita las demás regidurías.Ortiz Gutiérrez indicó que al ser el ganador virtual, existirá continuidad en el Gobierno, y destacó que en su momento presentará el proyecto de los próximos 3 años, que serían complemento de la actual administración.De acuerdo a las tendencias, Lorena Alfaro García, candidata a Diputada Local por el Distrito XI, Víctor Zanella Huerta candidato a Diputado Local por el Distrito XII, Sergio Ascencio Barba, candidato a Diputado Federal por el Distrito 15 y Melanie Murillo, candidata a Diputada Federal por el Distrito 09, también serían ganadores virtuales.“Queremos ser prudentes, las tendencias nos favorecen, es difícil que se revierta dado que va muy en consecuencia con las encuestas, sin embargo nosotros no queremos ni triunfalismos ni pretensiones”, enfatizó.Ante la derrota de Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN, Ortiz Gutiérrez se limitó a decir que así es la democracia, la cual debe respetarse pues la ciudadanía emitió su voto, y que sólo queda trabajar, a la espera de que no existan barreras entre niveles de gobierno.“Estaremos ahí observando y estaremos presentes para que se hagan las cosas como debe de ser, en la medida de nuestro porcentaje que nos otorgó la población”, enfatizó.