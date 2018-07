Ven oportunidad para dirigir el rumbo de Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Obtener por tercera ocasión la alcaldía para Ricardo Ortiz Gutiérrez es una oportunidad más para dirigir el rumbo y destino de Irapuato, dando privilegio a la modernidad, buscando la ‘coalición’ con los ciudadanos e inyectando mayor movilidad al ritmo de trabajo.Así lo señaló Washington Daniel Gorosito Pérez, ensayista y colaborador con medios de comunicación locales e internacionales con temas de política internacional y de cultura, quien hizo un análisis para AM sobre el trabajo realizado por el panista, Ortiz Gutiérrez, en la Administración que está por concluir y el Gobierno que iniciará en octubre, cuando asuma por tercera ocasión la Presidencia Municipal.“Puede continuar con un trabajo que si bien ha tenido ciertos ‘baches’, también ha tenido sus aciertos, aunque es fundamental que se maneje un mayor ritmo de trabajo, ha faltado ritmo, y si bien es importante la temática de la infraestructura, creo que es fundamental trabajar en otras áreas”, comentó.Para el analista uruguayo, naturalizado mexicano desde 1998 y quien reside en Irapuato desde hace 26 años, atender rubros como el medio ambiente, implementando el programa Hoy No Circula, el mantenimiento vial nocturno, estrategias para el combate a la pobreza, la descentralización de las dependencias, buscar alianzas con empresas instaladas en Irapuato y con extranjeros que residen en la ciudad para adoptar parques vecinales, son temas que debe agregar a su plan de Gobierno, Ortiz Gutiérrez.Gorosito Pérez, quien es también licenciado de Sociología de la Educación con Maestría en Sociología Educativa y candidato a Doctor en Ciencias con especialidad en Pedagogía, dijo que en el tema de seguridad, es de vital importancia implementar tecnologías y equipamiento, pero sobre todo, buscar las vocaciones para formar a los policías que cuidarán a los ciudadanos.“Somos conscientes que toda esta problemática que se ha incrementado en las últimas décadas, y quizá los Estados no han estado a la altura, refiriéndonos a ese crecimiento de la delincuencia organizada, y otros problemas sociales que no se han atendido a tiempo, yo me cuestiono si cantidad es calidad, de dónde van a salir tantos efectivos policiales, pocos quieren ser policías, hay que buscar vocaciones”, indicó.El analista político y docente, agregó que en Irapuato se han descuidado las opciones que tiene la ciudad y sus autoridades, para pedir a especialistas de organismos internacionales de los que México forma parte, y que podrían apoyarlos a disminuir las problemáticas tanto de incidencia delictiva como sociales.“ Lo que urge en materia de seguridad es bajar la incidencia del problema, como candidato hablaba la seguridad como tema prioritario, pero es consecuencia de otros problemas, es multifactorial, y hablamos de problemáticas sociales, que no han sido atendidas a tiempo”, comentó.Gorosito Pérez recomendó que Ricardo Ortiz debe atacar ‘de frente y sin anestesia’, en el combate a la pobreza, con un aproximado del 33% de la población irapuatense viviendo en situación de pobreza, con lo que se resolverían muchas problemáticas que elevan esta incidencia delictiva y afectan la seguridad en Irapuato.El escritor uruguayo indicó que programas como Copa Comunidades, deben continuarse, pero se deben ampliar los programas, como la atención al problema de adicciones entre la población, sobre todo entre los jóvenes y niños irapuatenses.El ensayista agregó que todo esto no será posible sino se prioriza también el buscar una ‘coalición’ con los ciudadanos y con los integrantes del Ayuntamiento, dejando de lado los colores de los partidos en cuanto comience la nueva Administración de Ortiz Gutiérrez.