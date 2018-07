Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el País y en Guanajuato la democracia funciona, y eso es lo más positivo de la jornada electoral. Las autoridades electorales y los ciudadanos que participaron en el proceso hicieron que la voz del pueblo, emitida en cada voto, contara. No sin incidentes, pero en Guanajuato nadie pone en duda los resultados.Los votos apenas se contaban y ya había ganadores. Las encuestas de salida fueron determinantes para revelar tendencias irreversibles que muy pronto adelantaron a los ganadores: Andrés Manuel López Obrador, presidente; Diego Sinhue Rodríguez, gobernador; y Héctor López Santillana, alcalde en León.Pasadas las 6:30 p.m, el panista Diego Sinhue salió a anunciar que era el triunfador. Lo arroparon su coordinador de campaña, Luis Felipe Bravo Mena, y los tres jefes de los partidos en coalición: Humberto Andrade (PAN), Baltasar Zamudio (PRD) y Ariel Rodríguez (Movimiento Ciudadano). No hubo sorpresa alguna, Diego arrancó con una ventaja cómoda y así terminó, nunca se vio en apuros.No obstante lo claro del triunfo, Diego sabe que la oposición con Morena en segundo lugar, más el PRI y el Verde, suman un porcentaje que no debe desestimar, por eso su primer mensaje fue abrir el canal de diálogo: “Hay que seguir sumando, estamos abiertos a la ciudadanía y otras fuerzas políticas”, dijo.La soberbia de la aplanadora azul que borra los contrapesos en el Estado, un Legislativo al servicio del Gobernador y un Judicial a modo, es un grave daño para la política de Guanajuato. El PAN mantendrá la mayoría en el Congreso del Estado y no hay en puerta ninguna reforma que le quite al Ejecutivo la facultad de proponer magistrados del PJ. Ya veremos si la voluntad reformista de Diego va en serio.Diego, Luis Felipe, Humberto, Baltasar y Ariel, coincidieron en el gran reto que es conformar y trabajar en el primer “gobierno de coalición en Guanajuato”, lo que falta es que eso lo aterricen en un Programa de Gobierno sólido e incluyente, y no en un pleito por el reparto de cuates y cuotas a los tres partidos.En la primera conferencia de prensa de Diego estaban para aplaudirle personajes como: Gerardo Trujillo, coordinador operativo de campaña; los diputados locales Juan Carlos Alcántara y Juan José Álvarez; el excolaborador de Vicente Fox en temas de migración, Juan Hernández. También Fernando Reynoso Márquez, coordinador de Administración de la Secretaría de Salud, primo del Gobernador.El candidato de Morena-PES-PT a la gubernatura, Ricardo Sheffield, tardó en salir a aceptar los resultados que, si bien no estuvieron lo cerca que pregonó del candidato del PAN, no dejan de ser muy positivos pues Andrés Manuel aquí perdió la elección del 2006 y muy poco alcanzó en 2012. Ante el desplome del PRI sabe a poco arrebatarle el segundo lugar en Guanajuato, pero no, puede ser el inicio.Se veía venir, y nadie lo evitó, el PRI en Guanajuato se desplomó y ni las manos metió, ya no digamos para intentar competir contra el PAN, sino para evitar que Morena le pasara por encima como lo hizo. No tardará la ola de acusaciones en contra del candidato, Gerardo Sánchez, como el gran responsable.En el Partido Verde Ecologista lo que hay es resignación, soñaron más con Felipe Arturo a la gubernatura y Sergio Contreras por León, pero no pudieron, la inercia “morenista” los borró del mapa. No serán, por la votación y posiciones ganadas, la gran oposición, pero están de pie, sin duda. En San Lázaro tendrán la voz de Betty Manrique y en el Congreso Local se mantienen como fuerza crítica.El presidente municipal, Luis Ernesto Ayala Torres, encabezó un recorrido por la colonia Santa Rosa de Lima, donde autoridades de los tres niveles de gobierno desarrollan un operativo conjunto de prevención de faltas administrativas y delitos.Participaron el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña; el director de Policía, José Carlos Ramos Ramos; y el presidente del Fideicomiso de Seguridad, Antonio García Gómez.Este operativo es el cuarto, antes fueron en los polígonos San Miguel, León I y 10 de Mayo.