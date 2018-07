Envidias y revanchas políticas nos llevaron a este doloroso resultado: Bárbara Botello

"Lamento profundamente que las malas decisiones que se tomaron en Guanajuato, las cuales señalamos en su momento, no sirvieron para hacer un PRI competitivo.



"Es evidente que los peores enemigos del PRI son los priistas. Las envidias, las revanchas políticas, la voracidad por tener migajas, la mala elección de muchos de los candidatos estatales, federales y municipales nos llevaron a este doloroso resultado", dijo la priista a través de un comunicado.

dijo que la caída del Revolucionario Institucional en Guanajuato fue por malas decisiones y la poca asertividad en los candidatos que propuso el partido para los comicios del 2018.además de coincidir en un profundo análisis dentro del partido, dijo que: "quizás muchos se tengan que ir de las filas del PRI, quizás esos que en Guanajuato han hecho su negocio de la derrota del partido sea momento de que se vallan de una vez por todas".Y tras reiterar la necesidad de gente preparada y capaz, la ex alcaldesa de León dijo que: "los priistas no necesitamos candidaturas por influencias sin trayectoria política y sin convicción de trabajar por la sociedad. No necesitamos militantes que sólo aparecen en época de campaña para ver que hueso pueden obtener".