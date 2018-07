Morena desplaza al PRI y priístas aceptan derrota

“Esto nos debe dar muchas enseñanzas, no es algo novedoso para el partido, ya nos pasó, perdimos la Presidencia de la República en el año dos mil, ya desde el 2006 éramos la tercer fuerza política. Pero nuestro partido es muy fuerte y eso sólo nos deja ver en qué fallamos a la ciudadanía para que recibamos estos resultados”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De acuerdo al preconteo de las boletas de los comicios del pasado primero de julio,a pesar de que el gobierno federal actual es priísta.Dicha situación que no sorprendió al dirigente municipal en León,El líder de los priistas en León explicó que durante la noche del domingo se tuvo una reunión con los candidatos y militantes, “para ver cómo se va actuar en lo subsecuente, todos los priistas, no sólo los candidatos, estamos conscientes de que vamos a tener que trabajar para volver a ser la mejor opción en la ciudad, en el estado y en el país”.concluyó el priista.Por su parte, el ex candidato a la diputación local del V Distrito por el PRI,Asimismo dijo que la presencia poco popular del candidato a la gubernatura por el PRI, Bárbara Botello Santibáñez dijo que la caída del Revolucionario Institucional a nivel nacional, fue por malas decisiones y la poca asertividad en los candidatos que propuso el partido, para los comicios del 2018.