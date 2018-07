Video. El largo camino de Andrés Manuel López Obrador al poder

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En su discurso de cierre de campaña, Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido de su genealogía política. Su movimiento, advirtió, se inserta en una tradición longeva que parte del movimiento estudiantil del 68, las luchas sindicales mexicanas, las resistencias políticas frente a los fraudes electorales y un amplio movimiento cultural vinculado al cambio político en México. Esa es la izquierda que representa López Obrador y las luchas de las que se siente heredero.Las luchas de la izquierda son diversas, por ello es necesario dejar de nombrar a la izquierda en singular para abrazar su forma plural: las izquierdas. A las izquierdas suelen unirlas ciertos temas y prioridades, como la exclusión política, económica y social de las personas; los elementos que las dividen se cuentan en las tácticas y estrategias políticas para combatir la exclusión.El 9 de septiembre de 2012, en un mitin en el zócalo, AMLO anunció que se separaría de la coalición que lo había cobijado hasta entonces para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Este distanciamiento se leyó como una ruptura insalvable para la izquierda partidista.El futuro de Morena era incierto y López Obrador dijo que estaba por decidirse si continuaría como asociación civil o se constituiría como partido político.Finalmente nació como partido en 2014. Una de las razones del triunfo de AMLO es que se presentó como una alternativa al saldo de los últimos doce años: 234 mil personas asesinadas, más de 30.000 desaparecidos, entre 300.000 y 1,6 millones de víctimas del desplazamiento forzado y más de cien periodistasasesinados.La agenda mínima y urgente en los albores del nuevo gobierno se centra en dos premisas básicas: “no me mates” y “no me quites”. Si el Estado logra garantizar la vida —cambiando la estrategia de seguridadpunitiva y militarizada— y promover la igualdad económica, a largo plazo las izquierdas podrán crear un proyecto de autonomía más profundo en el que las comunidades puedan decidir su futuro. Por primera vez desde 1934, con el ascenso del general Lázaro Cárdenas, la izquierda en México ha logrado detentar el poder político y ocupar las instituciones.En cuanto a políticas públicas, se vislumbran ya algunas coincidencias entre las izquierdas: el aumento al salario mínimo, la universalidad de las políticas sociales, la inclusión educativa, una economía redistributiva y mayores canales de participación ciudadana en la toma de decisiones, así como espacios para la rendición de cuentas. Allí hay posibilidades de organización por parte de grupos que hoy, pasada la disputa electoral, parecen antagónicos. Más allá de las izquierdas partidistas existen muchos grupos en México que comparten una agenda a favor de la inclusión política y económica de la mayoría.Todos esos grupos han permanecido en resistencia crónica, algunos anhelando el poder político y otros rechazándolo de lleno. Sin embargo, su suerte en los últimos años ha sido similar: persecución política, violencia en sus comunidades y desmembramiento de sus organizaciones. El triunfo de López Obrador significa una oportunidad histórica para las izquierdas mexicanas. Su arribo al poder reconfigurará todo el espectro político.Militantes y cúpulas de las izquierdas partidistas querrán capturar lo que quede dentro de sus instituciones o salir en desbandada hacia Morena. Quienes no están dentro del sistema de partidos se encontrarán frente al inicio de una nueva época en la que la resistencia no será su único fin.Los nuevos actores que se fortalecen con la llegada de AMLO a la presidencia deberán aprovechar las nuevas condiciones para organizarse y comenzar a construir el país por el que han resistido en esta larga noche. Mirarse a los ojos y decir que volveremos a comenzar.