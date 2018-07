gana al año un total bruto de 3 millones 460 mil 475 pesos.

A lo largo de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto recibiría un total de 3 millones 460 mil 475 pesos brutos por concepto de salarios y prestaciones; es decir, alrededor de 288 mil pesos mensuales brutos por sus labores.Considerando los descuentos por impuestos, el titular del Poder Ejecutivo federal percibiría 2 millones 249 mil 308.75 pesos.La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario de las instituciones públicas obligadas por la norma podrá tener un salario que sea superior al del Presidente de la República.De acuerdo con el ramo 2 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, el titular del Ejecutivo tiene considerado un sueldo bruto de 2 millones 502 mil 851 pesos, cifra a la que hay que sumar prestaciones ordinarias brutas.De acuerdo con el documento aprobado a finales de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto también percibe prestaciones en seguridad social, seguros, fondo de ahorro para el retiro, así como otras remuneraciones.El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 indica que en seguridad social, el Presidente de la República percibe 70 mil 116 pesos; para medidas de protección al salario, 102 mil 228 pesos.Para seguro a las personas, el presidente recibe 57 mil 218 pesos; fondos y seguros de ahorro para el retiro, 384 mil 479 pesos y condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones por el orden de 343 mil 583 pesos.Las cifras anteriores son referentes para todo el año 2017 como percepciones brutas.Sumando los salarios y las percepciones, el titular del Poder EjecutivoEl generoso sistema de percepciones del Poder Judicial ha permitido a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incrementar 30% —vía gratificaciones, estímulos y prestaciones— sus ingresos anuales.Según el Anexo Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto 2017, este año percibirán en total 6 millones 766 mil pesos brutos, pero sin impuestos les quedarán a cada uno 4 millones 564 mil pesos, ligeramente menos (29 mil pesos) que el año pasado.El presidente Enrique Peña Nieto tendrá este año ingresos, descontando impuestos, por 2 millones 249 mil 308.75 pesos. Sin impuestos, son 3 millones 460 mil 475 pesos brutos por salarios y prestaciones.La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en su artículo seis, señala que “ningún servidor público de los sujetos obligados por la presente ley puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.Otros documentos del Poder Judicial detallan que los magistrados reciben entre 4 y 5 millones de pesos.Sin embargo, en todos los casos se consignan al menos cinco tipos de ingresos monetarios adicionales al salario, que son los que engrosan la suma, entre estímulos, prestaciones económicas, primas, gratificaciones y “otro tipo” de pagos.El sistema de percepciones del Poder Judicial considera hasta 37 conceptos que conforman el total de ingresos monetarios, prestaciones y beneficios para quienes laboran en el Tribunal electoral, algunos sólo para el personal del mando (como los magistrados) y otros para el operativo.Entre los apoyos destacan: para anteojos, prestaciones “en beneficio de la economía”, para “mejorar la calidad de vida individual o familiar”, para “fomentar la cultura del ahorro”, ayuda de gastos funerarios, estímulos por antigüedad, por jubilación, licencia prejubilatoria, despensa, ayuda por jornadas electorales, apoyos a la capacitación o ayuda al personal operativo.En el caso de los magistrados, a sus ingresos se suman beneficios previstos en la ley, como vacaciones, prima vacacional, prestaciones de seguridad social y otros como la posibilidad de tener tres seguros: de vida institucional, de gastos médicos mayores y de separación individualizado.También reciben vehículos —como las camionetas de lujo de las que ha dado cuenta EL UNIVERSAL— combustibles, chofer, servicio de mantenimiento, pago de tenencia y seguros.Cómo se integra la bolsa. De acuerdo con el manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para 2016 —vigente hasta que haya actualización 2017—, la remuneración neta anual de cada magistrado fue de 2 millones 924 mil 904 pesos.Pero 2.1 millones de pesos adicionales se integran con otros cinco conceptos: gratificación anual de 587 mil 536 pesos, dos primas de 95 mil 474 pesos; un “estimulo” de 31 mil 769 pesos por día de la madre o por antigüedad, y “otro tipo de percepción” por un millón 457 mil 188 pesos.Sobre esta bolsa de “otros”, el TEPJF no da detalles en su portal de transparencia, ni distingue si el monto es bruto o neto.Así, pese a los datos públicos hay poca claridad sobre los ingresos reales de los magistrados y funcionarios del Tribunal Electoral.Esto es porque al no estandarizarse su presentación —en cifras netas, brutas, periodicidad anual, mensual o conceptos—, no siempre son coincidentes el manual referido, el Analítico de plazas del Presupuesto 2017 del PJF y el portal de obligaciones de transparencia del TEPJF.Por ejemplo, en ese portal y en respuesta a solicitudes de información sobre ingresos de magistrados, se remite a un link con archivos de percepciones mensuales (brutas y netas) y pagos anuales, sin especificar si los montos son antes o después de impuestos, ni el porcentaje de ISR descontado.En el anexo analítico se prevé que, acorde a las reformas constitucionales en materia de salarios máximos, se dé la eventualidad de ingresos diferenciados entre los magistrados, lo que no es el caso. Ahí se establece que el sueldo base mensual neto de los impartidores de justicia del TEPJF debe ser de 36 mil 343 pesos.Se agregan conceptos que no están en el portal del Tribunal Electoral y podrían ser lo que integra “otro tipo de percepciones”: compensación garantizada neta de 155 mil 464 pesos al mes y prestaciones nominales netas de 64 mil 587 pesos.La prima vacacional anual se fija en 62 mil 442 pesos, aguinaldo de 381 mil 898 pesos y pago por riesgo de 521 mil 269 pesos al año.Inconsistencias. También hay dudas sobre el pago por riesgo. El manual de percepciones, así como el analítico de plazas y remuneraciones coinciden en que los juzgadores de Sala Superior tienen derecho a pago por riesgo de 521 mil 269 pesos al año y no se menciona que sea proporcional a cierto periodo trabajado.Pero en respuesta a una solicitud de información, el TEPJF informó que el ex magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos recibió (en 2015) 241 mil 684 pesos por ese rubro.A las seis solicitudes referentes a los ahora ex magistrados el Tribunal Electoral que dejaron el cargo en noviembre se respondió que ninguno recibió ese pago.La danza de las cifras. Según el portal de Transparencia, por “gratificaciones” los magistrados reciben 587 mil 536 pesos.En el Anexo tres del Manual de Remuneraciones se refiere aguinaldo de 381 mil 898 pesos netos (65% menos). En la respuesta a la solicitud de información (24516) sobre la parte proporcional correspondiente a 11 meses, no se reportó sólo el aguinaldo, sino “el aguinaldo más la gratificación de fin de año” por 494 mil 429 pesos brutos, integrados por 40 días de sueldo base (93 mil 683 pesos), más 400 mil 745 pesos de compensación garantizada.También en las copias de los recibos de los ahora ex magistrados que dejaron su cargo en noviembre pasado consta que recibieron por esos dos conceptos 494 mil 429 pesos brutos.