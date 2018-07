El discurso íntegro de Andrés Manuel López Obrador en su primer mensaje a la nación.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A continuación este es el mensaje íntegro que dio el tabasqueño a la nación tras favorecerle los resultados preliminares:"Amigas, amigos. Este es un día histórico y será una noche memorable, una mayoría importante de ciudadanos ha decididoAgradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron a otros candidatos y partidos, lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la república de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria.Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, el interés general, como afirmó en su momento Vicente Guerrero ‘la patria es primero’.El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia,los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido, habrá libertad empresarial, de expresión, de asociación y de creencias, se garantizarán todas las libertades individuales y sociales así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución.En materia económicael nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal, se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros.Los contratos del, si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al congreso de la unión, a tribunales nacionales e internacionales, es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal.No actuaremos de manera arbitrariaLa transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamenteno tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente honrado trabajador.Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país.En consecuenciaBajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la república permitirá la corrupción ni la impunidad, sobre aviso no hay engaño, sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza.bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos.El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. Y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, quien desee emigrar que lo haga por gusto y no por necesidad.y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados en especial, a los pueblos indígenas de México, reitero una frase que sintetiza mi pensamiento, por el bien de todos primero los pobres., más que el uso de la fuerza atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia, estoy convencido de que la forma más eficaz y humana, de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza.La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia a partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales y internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del primer día de gobierno. Me reuniré todos los días una vez que asuma el cargo de presidente desde muy temprano desde las seis de la mañana con los miembros del gabinete de la república es decir habrá mando único de coordinación perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo.En política exterior se volverán aplicar los principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos y de solución pacifica de las controversias y como decía el presidente Juárez:y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respecto mutuo y defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país.Amigas y amigo agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y relaciones sociales políticas y religiosas de los países del mundo, hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de estado y de gobierno, de algunos países, a todos nuestros sincero agradecimiento y respeto mutuo; debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente de la república Enrique Peña Nieto en este proceso electoral muy diferente porque me consta al trato que nos dieron los pasados titulares del Poder Ejecutivo.Fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio y la televisión. Los medios de información no fueron como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia.TambiénReitero el compromiso deVoy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré.Mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen Presidente de México.Deseo... anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria. Ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos.Andrés Manuel López Obrador en su discurso ofrecido en el Zócalo capitalino.