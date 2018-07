Detienen en Guanajuato a 15, por presuntos delitos electorales

“A disposición del Ministerio Público quedaron 15 personas de las ciudades anteriormente citadas, de las cuales está por definirse su situación jurídica una vez agotado el término constitucional. “La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales de la PGJE encabeza las pesquisas con la finalidad de establecer si se ha incurrido en un delito de índole electoral”, informa el boletín.

Durante el proceso electoral, la Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvo a 15 personas en cuatro municipios por presuntos delitos electorales. Entre los detenidos están mandos policiales y ex policíasEn total fueron nueve denuncias en los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago y Cortazar. Así lo informó dicha procuraduría a través de un boletínEn Irapuato varios hombres detonaron sus armas de fuego cerca de una casilla y al llegar la policía no lograron detenerlos pero si encontraron los casquillos percutidos.El caso más delicado ocurrió en Pueblo Nuevo, donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvo al encargado de Seguridad Pública del municipio, así como otras nueve personas, quienes portaban armas de manera ilegal.Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas al exterior de la casilla número 209 ubicada en el plantel educativo Vicente Guerrero de la calle Miguel Alemán, frente al jardín principal de la comunidad de Yostiro.La detención se realizó en atención de reportes, sobre un grupo de personas armadas y algunas de ellas uniformadas, que estaban a bordo de una camioneta tipo pick up y que amenazaban a personas que acudían a la casilla a emitir su sufragio.Al intervenir los agentes les encontraron diez armas de fuego, sin el registro de la Licencia Colectiva de Armas.Los nombres de los detenidos son:Juan Antonio “N” de 55 años, encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;David “N” de 65 años, ex director de la misma corporación.Rafael “N” de 24 años.Juan Antonio “N” de 28 años.Rosendo “N” de 43 años de edad, éstos últimos ex elementos de seguridad de Irapuato.Antonio “N” de 24 años.Juan Carlos “N”.Félix Israel “N” de 23 años.Jesús Antonio “N” de 21 años; yCesáreo “N” de 34 años.Además se les aseguró el siguiente armamento:03 subametralladoras calibre 5.56 milímetros.01 carabina calibre .9 milímetros.05 pistolas tipo escuadra calibre .9 milímetros.02 pistola tipo escuadra calibre .38 Especial.06 chalecos balísticos.01 casco balístico.06 fornituras.01 radio de comunicación.03 juegos de esposas.01 tocado.01 cilindro de gas pimienta.01 herramienta de pinzas.Los detenidos y el equipo que les fue asegurado, quedaron a disposición de la autoridad competente.