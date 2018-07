Habitantes de la comunidad Los Galvanes están sin agua, sin drenaje y sin ayuda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lucía Olalde, delegada de la comunidad, dijo que en días pasados si fueron personas de Protección Civil, incluso una persona de Desarrollo Social de nombre Viridiana, que al revisar el lugar mencionó que “otros lugares están peores”.“Si han venido a checar y revisar pero nada más, nos dicen que van a pasar el reporte para que llegue ayuda y así están desde el viernes, nada, la señorita de Desarrollo Social vio y dijo ‘mmm, pues otros lugares están peores, no es mucho’, yo dijo ¿otros lugares? Pero, ¿y nosotros qué?, sabemos que está feo en otros lados pero también acá, necesitamos ayuda, no tenemos agua potable, ni drenaje” relató la delegada.Mencionó que además de lo antes mencionado, ninguna otra autoridad ha ido, ni la Secretaria de Salud y no han recibido ningún tipo de ayuda.“Nos dicen que van a pasar el reporte para ver si nos ayudan; mmmm... pero, ¿qué tal en las campañas? Todos vienen y nos dan la mano y que harán esto y lo otro pero, ¿y ahora, donde están?”, finalizó la delegada.En la comunidad San Juan de la Vega los niveles del río han bajado, incluso se pueden ver las marcas de hasta donde llegaba el agua.En la calle Ribera del Río, en días pasados era imposible pasar, el agua cubría toda la calle, hoy ya es transitable.Habitantes del lugar no se confian y se mantienen alertas, tanto a los niveles del río, del agua y el cielo, para saber si va a llover y que acciones tomarán si llega más agua.