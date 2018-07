PRESIDENTE ELECTO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez que el proceso electoral ha concluido y en espera del conteo final, solo restaría la declaratoria del INE y de sus correspondientes en los estados sobre quienes resultaron electos para los puestos de elección popular para los que competían. De ser ciertas las tendencias que mostraban la mayoría de las encuestas previas, en la presidencia de la República quedará Andrés Manuel López Obrador con una notable diferencia de votos con el segundo lugar, lo que no dará margen a reclamos sobre la legitimidad de su triunfo y a pesar de que prosperen algunas impugnaciones, se confirmará su victoria para esperar solamente la ratificación del mismo en su momento.Para tranquilidad de quienes votaron por otros candidatos y temen que el país se desquicie, la economía empeore y nos precipitemos en una caída social como la que sufre Venezuela, hay que recordarles, que a diferencia de esa nación sudamericana, México ya no tiene una economía basada únicamente en el petróleo, exportamos muchos otros productos y materias primas que nos permiten una estabilidad mayor. Por otra parte, nuestros otros poderes son más sólidos y habrá una oposición que por supuesto no permitirá un viraje tan brusco como el que padece ese país. Hay que en entender que el susto que pretendieron usar fue solo una artimaña para cambiar la intención del voto.Con respecto a la lucha por la gubernatura de Guanajuato, se prevé que nuevamente se quede con ella el PAN en la persona de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, delfín de Miguel Márquez Márquez que le cuidará las espaldas como el 3M lo hizo con Oliva. Aunque Gerardo Sánchez y Ricardo Sheffield darán una fuerte pelea no les alcanzará para igualar o superar a DSRV, el control que ejercen los panistas sobre los programas sociales y la amenaza de exclusión de sus beneficios a los inconformes amedrenta bien al electorado.En el caso de las diputaciones federales y locales, considero que habrá más competencia para el PAN y se repartirán los resultados entre los tres principales partidos y sus coaliciones como ocurrió en el pasado proceso intermedio. Desafortunadamente, los candidatos independientes no lograrán incidir en el electorado como para salir electos. Sin embargo su esfuerzo se recompensará en próximas elecciones. Con respecto a la presidencia municipal de Celaya y creyendo también en las encuestas previas, pienso que la candidata del PAN Elvira Paniagua se alzará con el triunfo pero los otros candidatos lograrán algunas regidurías para hacerle contrapeso, a diferencia de lo que pasa ahora.Ahora procede aceptar los resultados aunque sean adversos a nuestras selecciones, reconciliar a las distintas fuerzas políticas y seguir trabajando en mejorar nuestras condiciones de vida sin obstaculizar el trabajo de los gobernantes, pero si exigiéndoles honradez para desempeñarlo. El gabinete de AMLO está compuesto por personas con un gran prestigio, alto nivel académico y experiencia en su campo profesional, esperamos que también DSRV y EP tengan el buen tino de rodearse de buenos elementos para el bien de todos y que su desempeño sea transparente y sin tendencias corruptas.