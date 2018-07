Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al fin la civilización Cristiana Occidental está despertando, pero AGUAS! Aún hay mucho por hacer. Empezaré diciendo de la pasividad que mostraban casi todos los países ante las llamadas fuerzas “progresistas, de avanzada o de izquierda”. Todo es sinónimo de Comunismo disfrazado o sionismo anticristiano y destructor de las sociedades aún libres del mundo.El apoyo de estas entidades a los homosexuales, lesbianas y la suma de las dos es INCREIBLE.Son noticia de primera plana, no obstante ser una deplorable minoría – aunque se les respeta si ellos respetan a la sociedad- pero hasta en las caricaturas los proyectan como “normales” (?)En las redes salió una información donde YA, finalmente muchas organizaciones RECHAZAN las antinaturales uniones LGTBI o matrimonio homosexual.El tribunal de Estrasburgo, el más importante defensor de los VERDADEROS DERECHOS HUMANOS- no los defiende pillos- con la sentencia del caso, declara inexistente las “bodas – matrimonios – gay. Sin embargo, esta declaratoria está siendo silenciada por esos grupos que yo denuncio: Comunistas disfrazados de HUMANISTAS, de “avanzada y progresistas”, todos al servicio del sionismo anticristiano.Lee por favor! Lo más digerible es de Henry Ford, El judío Internacional, que no obstante su fecha de publicación, sigue siendo actual, PORQUE ES CIERTO…En otro orden de ideas, hay qué estar ALERTA pues México PELIGRA, y no sólo es el título de otro Libro que recomiendo, sino que advierto que con el MALO se han ido muchos judíos – comunistas, y lo malo es que también con MEADE y con Anaya…Su juego de siempre: Infiltra y DESTRUYEY Ud, ¿Por quién votó?