Incursiona Belinda en la política... o eso quiere

"Sí, por supuesto (me gustaría dedicarme a la política)... En este momento estoy concentrada en mi música, en mi carrera. Pero más que a la política lo que yo quiero es ayudar, hacer cosas buenas por mi país, quiero ser una persona que use su fama no sólo para anunciar cosas padres, marcas, sino ayudar con conciertos, fundaciones, quiero acercarme mucho más a la gente", expresó al periódico.



"Yo aposté por Andrés Manuel López Obrador antes de que ganara. Soy una ciudadana más y me gusta ayudar a mi país. Uno o puede pensar en las represalias que podemos recibir por apoyar a alguien, lo que importa es estar comprometido".

Belinda, la cantante, dice que está dedicada al cien por ciento en su carrera en el Pop, pero dice no descartar en el futuro una participación en la política. Sus declaraciones que hizo al diario Reforma reconocen que no le molesta la idea de explorar ese campo.Belinda dijo sentirse feliz por el triunfo de AMLO.Por otra parte, Belinda aseguró aque su interés en la política no es nuevo, puesto que se ha dedicado a conocer del ámbito a través de literatura que hable al respecto.