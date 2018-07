47 años después sin 'El Rey Lagarto'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La versión oficial de la muerte del cantante involucra drogas y una falla cardiaca a sus 27 años, pero han salido otras teorías a la luz sobre lo que pudo haberle ocasionado la muerte.En una bañera de un departamento de París fue como encontraron muerto al cantante y poeta, y ahora se conocen distintas teorías sobre lo que le pudo haber pasado.En la madrugada de un día como hoy pero de 1971, el mánager del grupo The Doors, Bill Siddons, comunicó a la prensa el repentino fallecimiento de Morrison, y a su cuerpo no se le hizo autopsia, puesto que las leyes parisinas no lo exigían.La falta de imágenes de Jim Morrison muerto o en su féretro, alimentó por décadas la teoría y muchas leyendas urbanas, en las que se conspira su muerte, y van desde que Morrison no murió y vive una vida tranquila lejos de la fama, hasta causas verdaderas de su muerte.La historia dice que días antes de su deceso, Jim se había dado toques y empezó a toser sangre, cuando entró a la bañera en el fatídico día, su pareja, Pam courson, lo encontró muerto.El certificado de defunción dice 'Paro cardiaco', el cual dicen se debió por un coágulo producido por 'abuso físico' y una complicación de neumonía.Otra teoría que circula entre los fans, es que al 'Rey Lagarto' le gustaba la cocaína y a Pam, la heroína; la noche del 2 de julio, Pam tenía un polvo blanco en la mesa y cuando Jim le preguntó qué era, ella contestó que cocaína. Morrison inhaló una fuerte cantidad y después, habría tenido la falla cardíaca que lo mató.Las demás teorías también apuntan a la heroína, y según Marianne Faithfull, en una entrevista concedida a The Rolling Stone en el 2014, su ex novio 'mató' a Jim Morrison por accidente, ya que Jean de Breteuil era dealer de heroína en aquel entonces, y la sustancia que le proporcionó era demasiado fuerte, lo que provocó una muerte accidental.Otra versión es la de Sam Bernett, quien asegura que Morrison murió en el baño del bar que administraba.