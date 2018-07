¿Cuánto cobra Aracely Arámbula por aparecer en 'Luis Miguel: La Serie'?

En la foto: Diego Boneta como el intérprete de Luis Miguel.

En la foto: Anna Favella como Marcela Basteri y Óscar Jaenada como Luisito Rey.

En la foto: Aracely Arámbula y Luis Miguel, quienes mantuvieron un romance durante 4 años.

En la foto: Miguel y Daniel, los hijos de Luis Miguel.

Desde que "Luis Miguel: La Serie” se estrenó en Netflix el pasado mes de abril, el éxito ha sido tal que millones de personas esperan que sea domingo a las 9:00 de la noche para ver un nuevo capítulo.Incluso ya se confirmó que habrá una segunda temporada, en la que podrían aparecer más personajes relevantes como el de la actriz de Televisa, Aracely Arámbula, quien fue su pareja y con quien tuvo dos hijos: Miguel y Daniel.Sin embargo,Un amigo cercano a la actriz, confirmó en entrevista con la revista TV Notas que ella aparecería en la segunda parte de la serie.“Claro, pues le dio dos hermosos hijos y estuvieron cuatro años juntos; pero ella tendría que salir en la segunda temporada porque su relación se dio hasta 2005”.El amigo agregó que al principio 'La Chule' estaba furiosa porque no quería que su vida privada se destapara pero aceptaría salir siempre y cuando le paguen 10 millones de pesos.“Está furiosa porque no desea ser incluida, pues tiene en el peor de los conceptos a Luis Miguel; primero porque la abandonó para irse de parranda con otras mujeres; y segundo, por mal padre, pues a ella le duele que no vea a sus hijos y se esté perdiendo esta etapa ahora que son niños, y que él se haga más rico a sus costillas”.