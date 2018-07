1000 formas de ser pendejo: forma número 897 #Elecciones2018 pic.twitter.com/x85kqsZUAc — JM (@jmlizarraga) July 1, 2018

Ninguno de esos 4 mi voto fue para @ESCORPIONGOLDEN un cabron del pueblo que es del pueblo por todos medios

Intenten anular mi voto @INEMexico @Trafico_ZMG @Z193A13 pic.twitter.com/A9UnD7abmh — Demon King (@AlejandroCratos) July 1, 2018

Aqui les dejo mi voto, el único candidato que ha hecho algo por México y que no nos va a robar #Elecciones2018 pic.twitter.com/4LDmYl3Oon — Doctor Garcia (@DoctorGarcia_) July 1, 2018

“México no lo va a cambiar un presidente, lo tenemos que cambiar todos los ciudadanos, por favor no salgan con pendejadas”



-... pic.twitter.com/3RItkYNCGS — T J F (@TuJaleFav) July 1, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, sin embargo, algunos ciudadanos mexicanos no se tomaron en serio el futuro del país y en lugar de votar por alguno de los candidatos de la boleta electoral, lo hicieron por los artistas del momento.La euforia por la serie de Netflix “Luis Miguel: La Serie”, coloca al cantante como una de las opciones a votar.El futbolista Hirving Lozano se ganó el respeto en el Mundial de Rusia 2018, por el gol que anotó contra Alemania.Y no podía faltar el nombre del ex futbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, gracias a un video íntimo que se volvió viral.Hasta el youtuber Escorpión Dorado y el protagonista de "Club de Cuervos" aparece entre las opciones., siempre y cuando se refiera a una persona y no a un personaje ficticio, pues en este caso el voto es nulo.Aquí están algunas de las fotos que usuarios de Twitter compartieron con su divertida 'hazaña'.