Anuncia Nick Carter, ex backstreet boy, tour por México y Sudamérica

Recién anunció Nick Carter que se dirige a Sudamérica y México para shows especiales durante los meses de agosto y septiembre.Los boletos para los conciertos salen a la venta el jueves 5 de julio a las 10 am de manera loca, y no habrá ninguna venta especial para los clubs de fans.Los paquetes VIP se venderán primero a los miembros del club de fans empezando el jueves julio 5 a las 12 de la tarde hora del pacífico. Se requerirá de una contraseña para estas preventas. Los miembros pueden encontrarlas en sus tableros a las 8 am del jueves.Si no eres un miembro, únete aquí Los boletos restantes saldrán a la venta general a las 2 de la tarde del mismo día.Busca tu horario dependiendo de tu ciudad: