Estas son las curvas del 'Bombón Asesino'

Listo el bronceado del fin de semana ! A darle duro esta semana ! Cumpliendo sueños , logrando objetivos y materializando proyectos como los de mi nueva línea de ropa, maquillaje y fajas ... #sisepuede #summervibes #summer #bikini #bikinifitness #tan #lancaster #celebrities

A post shared by Ninel Condesitio Oficial (@ninelconde) on Jul 2, 2018 at 10:37am PDT