Inglaterra sigue con vida en el Mundial

2018-07-03 16:05:46 | GERARDO CAMPA

Supera a los colombianos en tanda de penales

Foto: Mexsport.



Inglaterra venció en tanda de penales 4-3 (5-4 en el global) a Colombia y logró su pase a los cuartos de final en el Mundial Rusia 2018.

Al descanso por el primer tiempo no se hicieron daño.

En el minuto 57 se rompió el cero, Harry Kane anotó por la vía del cobro desde los once pasos para el 1-0 en favor de los ingleses.

El juego estaba por culminar, pero apareció Yerri Mina para empatar 1-1 con un remate de cabeza que mandó al alargue.

En los 30 minutos extras no hubo goles y tuvieron que ir a la serie desde los once pasos para definir al ganador.

Suecia e Inglaterra se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial.