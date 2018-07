Pepe Aguilar culpa a empleado de aerolínea por la muerte de su perro

A través de redes sociales, Pepe Aguilar culpó al empleado de una aerolínea por la desaparición y muerte de su perro "Chucho" dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional de Los Ángeles.

El viernes, el cantante informó en su cuenta de Twitter, que su mascota se había extraviado dentro del aeropuerto.

"Muy tristes con esta situación. Cucho es como parte de nuestra familia. Se siente mucha impotencia. Ojalá lo encontremos".

Después dio a conocer que "Chucho" ya había sido localizado, pero lamentablemente sin vida.

"Muchas gracias por todas sus buenas vibras y oraciones para encontrar a mi perrito. Lo encontraron, pero desgraciadamente ya sin vida. Un día muy triste para nosotros. Cucho era parte de nuestra familia".

Gracias, pero no creo que ya a nosotros nos sirva mucho. Acabo de hacer un live en instagram, ahí explicó cómo es que pueden ayudar para que esto NO VUELVA A PASAR ! https://t.co/7Wxf3hvlQD

Pepe Aguilar externó su molestia por lo sucedido:

"Muy molestos por la forma en que #Volaris y #LAX manejan este tipo de situaciones. Es VERDADERAMENTE INCREÍBLE que con tantas disque “medidas de seguridad” puedan pasar estas cosas. TOTALMENTE INJUSTO !!", escribió.

La empresa respondió en Twitter a los mensajes del cantante, pero éste contestó que ya no había nada más que hacer.

“Encontraron ya a mi perro, desgraciadamente lo encontraron sin vida. Lo único que les quiero decir a los señores de Volaris es que yo sé que la compañía no se puede juzgar por un accidente donde se pierde un perrito, pero nosotros hicimos todo lo debido, venía en su cajita, venía todo lo que necesitamos y se le salió al que estaba cargando las cosas".

"Gracias, pero no creo que ya a nosotros nos sirva mucho. Acabo de hacer un live en instagram, ahí explicó cómo es que pueden ayudar para que esto NO VUELVA A PASAR !".

Finalmente, Pepe Aguilar informó que la empresa se comprometió a garantizar un viaje seguro a las mascotas de los usuarios.

"Acabo de hablar con José A Lozano, dir de asuntos corporativos de @flyvolaris Según me dice, la compañía hará lo que tenga que hacer para implementar las políticas y adecuaciones necesarias que garanticen a las mascotas un viaje seguro y cómodo. Seguiremos muy de cerca todo esto y cualquier novedad se las haré saber de inmediato. Si #Volaris se pone las pilas, podría ser un ejemplo para TODAS LAS DEMÁS AEROLÍNEAS que tampoco tienen establecidas las políticas necesarias en este tema. Con LAX la historia es y será MUY diferente ! No es posible que les valga tanto TODO. Completamente RIDICULAS e injustas sus políticas y criterios de “seguridad” Haremos TODO lo que sea posible en la instancia que toque y hasta donde tope".

Volaris emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de "Chucho" y explicó que después del aterrizaje del avión proveniente de Zacatecas, el perro se escapó del área de transporte de equipaje.

Volaris regrets reporting pet death after it escaped from baggage transport area in Los Angeles pic.twitter.com/aaKyNGCn68