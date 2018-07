Elecciones concluyeron, inicia reconciliación en Hidalgo: Omar Fayad

"Hidalgo nos necesita a todos, trabajando hombro con hombro para lograr la transformación que desde el inicio de mi gestión nos trazamos como meta", planteó en el mensaje que dura poco más de dos minutos.

El gobernador de Hidalgohizo un llamado para transformar las diferencias que existieron durante el proceso electoral en soluciones para la gente del estado.Durante un mensaje transmitido en sus redes sociales esta noche, con motivo de la jornada electoral del pasado domingo, declaró que las elecciones terminaron, pero "Apunta que terminaron las campañas, por lo que ahora es tiempo de redoblarpor Hidalgo y el país.Además, dijo estar seguro de hacer una buena mancuerna con el virtual presidente del país, ya que a los dos, agregó, los une los principios de no robar, no mentir y no traicionar.