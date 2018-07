Lidian con baches en colonia Morelos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes de la Colonia Morelos desde hace más de medio año han sufrido a causa de los baches, esto en la avenida Morelos, donde a diario tiene que lidiar con estos hoyos para que sus vehículos, bicicletas y motos no se vean tan afectados.Poco más de 30 baches son los que se pueden apreciar sobre esta avenida donde, además, en tiempo de lluvia la situación se ponen peor, ya que los conductores no se percatan y caen en los hundimientos, llegándose a descomponer sus vehículos.Los vecinos exigen a las autoridades mayor atención a esta problemática, así como al Director de Obras Públicas para que tomen cartas en el asunto y “no solo vengan a rellenarlos”.A decir de los colonos, ellos son quienes han tenido que reparar estos baches con escombro y ladrillos, algunos de los habitantes de esta zona manifestaron que en estos últimos años los baches han sido una de las primordiales problemáticas que se debe atender.Los ciudadanos refirieron que aunque si se han realizado algunas obras por parte de Obras Púbicas, estos baches se vuelven a formar por toda la avenida Morelos en menos de medio año.“¿Cómo es posible que las autoridades no puedan dar solución a este problema después de tanto tiempo?, exigimos a las autoridades que sea reparada una vez esta avenida y que pongan buen pavimento en esta colonia”, refirió la señora Rosa María.Añaden que varios de los baches cuentan con una profundidad bastante grande y esto ha ocasionado varios vehículos se descompongan.“Los colonos de La Morelos se ha visto afectados por estos baches ya que algunos presentan una profundidad enorme y cada vez que pasamos en nuestros vehículos tenemos que ir buscando los espacios que estén libre para esquivarlos”, refirió Daniel, quien resaltó que son los vecinos quienes se han unido para ser ellos mismos quienes reparen consecuentemente estos hundimientos para no verse más afectados durante las lluvias.