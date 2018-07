Regresan 2 de 4 regidores al Ayuntamiento

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos de los cuatro regidores del actual Ayuntamiento de Irapuato regresarán a sus funciones en breve, tras concluirse el proceso electoral 2018 en el que participaron durante los últimos meses.Víctor Zanella Huerta, diputado Local electo por el Distrito XII, retornaría hoy mismo a la regiduría del PAN en la que tenía licencia, para concluir los trabajos de la actual administración hasta que sea llamado al Congreso del Estado.El panista indicó sentirse satisfecho con los resultados de la jornada electoral del 1 de julio, en la que obtuvo el triunfo gracias al voto ciudadano, asegurando que trabajará de puertas abiertas con los guanajuatenses.“Las campañas han acabado, el día de mañana (hoy) tarde noche nos estarán entregando la constancia de mayoría, y mañana mismo estaré reincorporándome al Ayuntamiento como Regidor, quedan 2 meses muy intensos que hay que seguir trabajando”, refirió,La priísta Sharon Orozco Chávez, quien también contendió por la Diputación Local por el Distrito XII y terminó en tercer lugar, se estará reincorporando al Ayuntamiento el próximo 11 de julio, día en que vence la licencia que solicitó.“Si voy a regresar, pedí licencia por 60 días a partir del día que se autorizara en Sesión de Ayuntamiento, ya vence si no mal recuerdo el 11 de este mismo mes”, dijo.Quien no regresará al Ayuntamiento es el regidor del PRI, David Muñoz Torres, quien contendió por Diputación Local del Distrito XI, y que en próximos días definirá si será necesario llamar a su suplente para que tome el cargo vacante.“Creo que ya no, de hecho estoy tomando la decisión a final de la semana, pero hay un gran porcentaje de que no (...) estoy revisando lo que hay y si es conveniente que regrese para seguir participando y con qué necesitaría la ciudad, y si no ya no regresar y ver cómo podría seguir participando”, destacó.AM buscó a Armando Uribe Valle, regidor del PRI y quien en la contienda electoral participó como el vocero de la campaña de Gerardo Sánchez García, candidato a la gubernatura del estado, sin embargo no hubo respuesta sobre su retorno al cabildo de Irapuato.