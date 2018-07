Regresa a los escenarios Angela Veró con nuevo look y su álbum 'De amores y canallas'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cantante Angela Veró regresa a los escenarios con nuevo material discográfico y nuevo look, “Te pago y tTe vas”, tema de su autoría y de su más reciente álbum titulado “De amores y canallas”.“Te pago y te vas” es un tema de género banda donde la cantante le pone sentimiento y entrega a esta interpretación musical, que desde luego es una canción donde le canta al amor y al desamor.A quince días del lanzamiento de este tema, la cantante Angela Veró dijo sentirse muy contenta del estreno de esta canción que es de su autoría.La producción se realizó en Culiacán en Estudio San Ángel y la voz en Los Ángeles, California, y desde luego bajo la producción del señor Pedro Rivera, papá de la fallecida Jenny Rivera.“Me siento muy feliz de poder estrenar este lanzamiento de mi disco a través de las diferentes plataformas digitales y desde luego ahora con nuevo género de banda y con este nuevo look que desde luego luzco más fresca”, refirió en entrevista vía telefónica la cantante.Para Angela Veró trabajar con el señor Pedro Rivera representa un gran logro y llegar a las grandes ligas y sobre todo tener ese privilegio de poder armar algo padre y aprovechar cada momento con el lanzamiento de este disco.Angela Veró sigue cantándole al amor y al desamor, es por ello que comentó: “Cada canción lleva un poco de mí, de mi esencia, ya que cuando comencé nuevamente arranqué con dos baladas que nos fue muy bien, temas de amor, desamor y sufrimiento y ahora aprovechamos este disco de Amores y Canallas para trabajar un tema de mujeres dolidas de traición y es lo que ahora presentamos”, refirió la cantante tapatía.El disco “Amores y canallas” cuenta con 12 temas, 9 de su autoría y los demás de grandes compositores, temas que seguramente serán del gusto de mis seguidores, canciones como “Haber si te ríes”, que habla de una mujer que lleva las riendas de la relación.Otros de los temas que incluye este disco son” Yo te quiero así”, “Te compraré una maleta”, entre otros, cada uno de ellos con esa esencia de la cantante Angela Veró.El tema “Se perdieron las cartas” desnuda un poco la vida de la cantante, donde habla de una pareja que termina su matrimonio que tenía por varios años y narra un poco su vida.Otro de los proyectos de la cantante es realizar algunos duetos con grandes cantautores, uno de ellos es de banda y de los que próximamente revelará, ya que por el momento se sigue trabajando en ello.De esta manera, Angela Veró quiere seguir en el gusto de la gente y es así como continúa preparando la grabación de lo que será su segundo sencillo que grabará con mariachi, así como también realizará un disco en homenaje a la fallecida “Diva de la Banda Jenny Rivera”.“Es un gran reto poder realizar este homenaje a Jenny Rivera, desde luego ella seguirá siendo “Jenny Rivera” y me siento muy feliz de ser yo la portavoz de la Diva de la Banda”, refirió Angela Veró.La cantante dijo que próximamente se presentará en vivo a lado de Lupillo Rivera y Juan Rivera, esto en Estados Unidos, donde ya se tienen pactadas varias fechas y posteriormente regresará a Guadalajara para estar presente en su natal ciudad donde estará presente en el Día del Mariachi, concluyó la cantante Angela Veró.