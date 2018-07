PREP da triunfo a Alejandro Espinoza Ávila en La Piedad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Programa de Resultados Preliminares (PREP) en La Piedad, da el triunfo a la Coalición PAN-PRD para la presidencia Municipal que encabeza Alejandro Espinoza Ávila, con 12 mil 040 votos a su favor.El Instituto Electoral en Michoacán (IEM), a través de su página virtual da a conocer dicho triunfo, esos 12 mil 040 votos representa un 32.4 por ciento de la votación total; le sigue Jonathan Bañales Santana con 8 mil 708 votos con una representación del 23.4 por ciento.Como tercera fuerza política se encuentra el priista Juan Manuel Estrada con una votación a su favor de 6 mil 432 que representa el 17.3 por ciento, continúa la Coalición Morena-PT que encabezó Ramón Maya Morales con 6 mil 064 votas con un porcentaje de votación del 16.3 por ciento.Gabriel Bernal Martínez candidato Independiente obtuvo una votación de mil 944 que representa el 5.2 por ciento; mientras que el Partido Verde Ecologista de México obtuvo una votación de 313 votos con una representación total del 0.8 por ciento, así como Ana María Hidalgo Liebanos del partido Nueva Alianza quien obtuvo 292 votos con un porcentaje de votación de 0.7 por ciento.Durante la jornada se registraron mil 243 votos nulos con un porcentaje del 3.3 por ciento, así como candidatos no registrados con 32 votos.En la página del IEM se señala que los resultados anteriores tienen un carácter informativo y no son definitivos, “por tanto no tienen efectos jurídicos”, además de que la participación ciudadana fue del 53.2 %.En la página de Facebook Ramón Maya Morales, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Morena-PT, reconoció el triunfo de la Coalición PAN-PRD y dijo que “mi respeto para Alejandro Espinoza, que es el candidato que más votos obtuvo, a todos los piedadenses que me brindaron su apoyo”.Agradeció a los integrantes de su equipo de trabajo, así como a sus familiares “que aportaron todo su entusiasmo y voluntad para apoyarme, a todos ustedes muchas gracias”.Fue hasta el momento, el único candidato a la presidencia municipal que reconoce el triunfo en la pasada contienda electoral en la Piedad.