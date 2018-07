Reclaman 'representantes de casillas' pago prometido

“Desde ayer nos tienen así y ahorita nada más nos están anotando pero pues no nos dan una solución clara y yo en mi caso saqué un permiso en mi trabajo para venir y ya tengo más de dos horas esperando. Estuve trabajando como representante de casilla en la 10 de Mayo en una casilla de la sección 1646 terminamos a las 12:15 de la madrugada”, reprochó el señor Jaime.

De acuerdo a versiones de algunos de los afectados, el pasado domingo 1 de julio al término de la jornada electoral las personas que los contrataron les informaron que el pago de mil pesos se les entregaría en las oficinas del Partido Verde entre lunes y martes en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.Sin embargo, hasta el día de hoy estas personas quienes aseguran que durante la mañana la fila alcanzó unas 50 personas no han recibido dicho pago y las oficinas del Partido Verde se encuentran cerradas a pesar de que am pudo constatar que sí se encuentra personal laborando.No hay nada que compruebe esa indicación de realizar un pago hemos estado recibiendo mucha gente con actas pero estuvieron como voluntarios y tengo nombramientos donde se comprueban tal actuación. Es un tema que checarán los dirigentes pero no se comprometió pago alguno”, sostuvo Pedro Salas quien dijo que sólo está de apoyo en el área electoral.