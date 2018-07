Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Terminó el papel de la Selección Mexicana en Rusia 2018 y seguramente muchos de estos jugadores además de regresar a sus equipos correspondientes tendrán más tiempo para revisar sus distintas inversiones.Nos metimos al Registro Público y nos encontramos que varios de los elementos del cuadro titular que participaron en el mundial, también tienen otra faceta, que es la empresarial.El jugador que en más empresas aparece como socio es Rafael Márquez, incluso en uno de los proyectos con el ex jugador Pavel Pardo.Academia y Deporte, Aplicaciones Interactivas en Realidad Virtual, Grupo Corporativo Márquez-Pardo, Grupo Terapéutico Hormonal Prosport&Healt, Servicios Educativos y de Negocios son las razones sociales en donde el jugador, que cumplió su quinto mundial, tiene inversiones.El portero, Guillermo Ochoa aparece como accionista de Servicio Cuauhtémoc y Collado, S. A. DE C.V, se trata de gasolineras que tienen su oficina central en Veracruz.Otro jugador que también ha aprovechado su carrera para invertir en negocios es Oswaldo Alanís Pantoja, está inmerso en Inversiones Colosal, Truplements y Misión Escape dedicada a la prestación de todo tipo de servicios de entretenimiento, espectáculos y parques temáticos.Otro aunque no está registrado en la sociedad, pero, que tal parece han aportado dinero para que sus padres o hermanos emprendan es Carlos Salcedo con Liderazgo en el Futbol Soccer está constituida por Salcedo Zamora Carlos Joel, Salcedo Hernández Martha Paola y Hernández Navarro María Isabel.Otro caso similar es el de Carlos Vela, con Promotora de futbol del Caribe 2009, que fue registrada en ese año y aparecen como titulares Vela Gómez Francisco Enrique, Acal Peraza Felix y Marmol Oswaldo Antonio.Por último, Marco Fabián de la Mora es socio de International Trade Market MFAC Group SA de CV, el cual se registró este año en Guadalajara, Jalisco.Aprovechando que hablamos de futbol, cerremos el ejercicio sobre conocer las exportaciones que realiza Guanajuato a los países con los que jugó México en el Mundial, ahora es turno de Brasil.La información de la Cofoce detalla que el año pasado, el Estado reportó ventas internacionales a Brasil por un monto superior a 159 millones de dólares y en lo que va del año 140 empresas exportaron al país sudamericano.Silao es el principal exportador con 63.5%, seguido de Irapuato con 17.1%, Celaya con 11.2%, San José Iturbide con 3.3%, Cortazar con 2.4% y León representa con 1.2%.Los productos que se mandan principalmente son: cajas de velocidad, volantes y poleas, dentífricos, navajas y máquinas de afeitar, productos químicos orgánicos y preparaciones capilares.En tanto los sectores con mayor potencial en Brasil son: aeroespacial, agroalimentos, sector autopartes, automotriz, médico y construcción.Brasil es el sexto destino de exportaciones guanajuatenses, y es el octavo socio comercial de México a nivel mundial y el primero en Latinoamérica con un intercambio de aproximadamente 7.7 mil millones de dolares.En marzo pasado hablamos de la importancia de trabajar en León sobre el proyecto Marca Ciudad, un pendiente que varias administraciones han intentado, y hasta ahora nadie ha consolidado.De acuerdo con el Registro Público el pasado 13 de mayo se logró registrar la denominación Marca Ciudad León, A.C.Su órgano administrativo está compuesto por Luis Eduardo Lomelí Alba, presidente; Sofía Ayala Rodríguez, secretaria; Gabriel Pérez Navarro, prosecretario; David Cashat Padilla y Benjamín Zermeño Zirion, tesoreros; y Alejandro Alaníz Rosales, Gerardo Abugaber Giacoman, Alejandro Arena Barroso y Eduardo Bujaidar Muñoz, como vocales.El objetivo del órgano es promover Marca Ciudad León, compartiendo un sentido de pertenencia e identidad de la ciudad en busca del bienestar de la sociedad, cuyo centro sea la persona, y que por medio de la atracción del capital, talento, ideas, proyectos y visitantes, León se posicione como lugar competitivo a nivel mundial.El documento menciona que cada uno de los involucrados, además de Hugo Javier Villalobos González, aportaron la cantidad de 5 mil pesos como socios, sin duda que en el grupo hay destacados empresarios, gente talentosa en sus respectivas áreas, esperemos que ahora sí en el mediano plazo hablemos de un importante logro.Un dato que llama la atención, de acuerdo con las propias encuestas realizadas para este proyecto, es que cuando se le pregunta a un joven sobre un tema por el que siente orgullo a nivel local, exceptuando al Club León, a un alto porcentaje simplemente no se le ocurre algo que sea representativo.