Guanajuato no le cumplirá a Ricardo Anaya el millón 400 mil votos prometidos, pero aun así es aquí un ‘oasis azul’. Fue el único estado que ganó; el resto fue para López Obrador; y Pepe Meade ninguno.Pero el PAN no puede pecar de soberbia, AMLO alcanzó el 30% de las preferencias en Guanajuato, histórico, frente al 40% de Anaya, sólo el 16% de Pepe Meade y un sorpresivo 9% para ‘El Bronco’.Los números finales reflejan una victoria clara de Anaya en León, pero no así en el resto del estado. Por ejemplo en Salamanca ganó con claridad, en Irapuato muy parejo, y en Celaya estuvo ‘a tiro de piedra’.Andrés Manuel López Obrador fue un tsunami, imparable. Y ese fenómeno también tocó Guanajuato. El tabasqueño habría alcanzado unos 6 puntos porcentuales más que los votos del candidato a gobernador, Ricardo Sheffield Padilla, lo que de por si ya fue alto con el 24% de las preferencias. Por el contrario en Guanajuato Diego Sinhue habría obtenido hasta 10 puntos más que Ricardo Anaya.Guanajuato se consolidó como el único gran bastión azul en el País. Los panistas de casa pueden decir que chamba cumplida con Ricardo Anaya, aunque la meta del millón 400 mil votos se quedó lejos. Eso puede ser bueno para la relación por venir entre el Presidente de la República y el Gobernador electos. Diego no puede cerrar los ojos a la ola “morena” en casa, y AMLO no puede hacer aquí lo que quiera.Diego y el PAN tienen la mitad de los votos, pero también la mitad de rechazo. Su coordinador de campaña, Luis Felipe Bravo Mena, lo entiende bien y lanzó ayer en entrevista para am Facebook un mensaje al orgullo azul: o escuchan a los ciudadanos y gobiernan con ellos, o también se pueden ir.Así lo expresó el panista: “Cuidado con decir aquí no ha pasado nada, no, el mensaje es también para la clase política de Guanajuato para corregir, basta de soberbia, basta de frivolidad, de sentirse superiores, hay que ir al encuentro de los problemas y resolverlos, hay que ir de la mano de los ciudadanos”.El Coordinador de Campaña de Diego Sinhue adelanta que el principal cambio en el próximo sexenio panista debe ser el de la participación ciudadana pero en serio, es decir, no a la simulación, sino “una gobernanza ciudadana que rompa con el verticalismo caudillista, un gobierno junto con la sociedad”. Eso suena muy bonito pero falta que digan cómo le van a hacer para terminar con los “club de Toby”.El que logró una victoria contundente en el distrito 04 federal fue el panista Juan Carlos Romero Hicks. Alcanzaba el 48% de las preferencias, 30% más que Angélica Olguín de Morena y 33% arriba que el del PRI, Ángel Zamora. Se advertía que no era un distrito sencillo porque el PAN no gobierna ninguno de los cuatro municipios que lo integran (Guanajuato capital, San Diego, San Felipe y Ocampo).En el radiopasillo panista esta victoria revalora al ex Gobernador de Guanajuato. El senador Romero Hicks venía de ser un aspirante a la candidatura presidencial y se proyectaba para estar en la lista de pluris a San Lázaro, pero no, los positivos dicen que lo quisieron en la calle para darle votos al PAN, y para los malpensados de la política, Márquez lo quiso en una complicada misión para bajarle bonos.En el refuego panista que viene por el control del partido a nivel nacional sobre la mesa se pondrá el nombre del gobernador Miguel Márquez, quien juega en el equipo de Ricardo Anaya. Pero dicen que a Juan Carlos no le desagrada ni tantito la idea de levantar la mano para la dirigencia. Todo es posible.Todavía faltan cerrar los números para definir las diputaciones federales plurinominales, pero el que es casi un hecho que tiene un espacio ganado es el hoy senador panista leonés, Fernando Torres Graciano. Los otros azules de casa Anabel Pulido y Juan Carlos Muñoz, están en la tablita, con el rosario todavía.El alcalde panista con licencia y electo, Héctor López Santillana, regresa a Palacio el 16 de julio. El interino Luis Ernesto Ayala retoma su encargo como Síndico. Se esperan pronto los ajustes en el gabinete y empezar a pisar el acelerador de quien prometió “que lo mejor está por venir”. Si el relanzamiento del gobierno de Héctor vendrá hasta el 10 de octubre pues para qué regresa, ¿o no?Entre los nombres que están en la baraja del “nuevo” equipo de Héctor está Enrique Sosa, un viejo conocido que lo acompañó en la Secretaría de Desarrollo Económico y presume de ser el creador intelectual de aquella operación de Cereal y Pastas Finas para la compra de tierras de la fallida refinería. Ya fue Director de Desarrollo Institucional y daría el brinco como Tesorero Municipal.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, y la titular de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja, coincidieron ayer en am Facebook que para el alcalde Héctor López los pretextos ya se acabaron, la exigencia de resultados es inmediata.Sobre el contundente triunfo del PAN en Guanajuato el investigador del CIDE, Carlos Arce Macías, opinó que: “Se require muchísima humildad, el trabajo que hay por delante es muy serio y se necesita de equipos muy profesionales para enfrentar los problemas, ese es el gran reto de Diego Sinhue”.Foto: Omar Ramírez.