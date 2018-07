Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Su reclusión en un penal de alta seguridad no le impidió contender por la Presidencia Municipal de Amacuzac y, ahora, el político del Partido del Trabajo (PT), Alfonso Miranda Gallegos,Lo anterior con 3 mil 672 votos a su favor, seguido de la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Graciela Reynoso Nava, con 993 votos, y de su sobrino Jorge Miranda, con 767 sufragios, Alfonso Miranda sería el vencedor de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el cual lleva el 72.8 por ciento de las actas contabilizadas.Miranda Gallegos se registró e hizo campaña bajo las siglas de la coalición de Morena, PES y PT, pero en mayo pasado fue detenido en el Estado de México por agentes federales; fue acusado de presunta comisión de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y extorsión.Tras su detención, el todavía candidatoEl audio fue subido a las redes sociales y multiplicado por sus colaboradores, y aunque la Comisionada Política del PT en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo desconocer si la voz del audio correspondía a su correligionario, coincidió en que se parece mucho.También comentó que un grupo de abogados pidió al procesado renunciar por escrito a la candidatura para registrar a otro aspirante, pero Miranda Gallegos nunca lo aceptó.El tema reviste atención porque desde el 2015 el comisionado de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, reveló vínculos del político morelense con el crimen organizado,Con su candidatura, el político del PT pretende regresar a la alcaldía de este municipio, el cual gobernó en el trienio 2009-2012 y de ahí saltó al Congreso del estado., encarcelado desde mayo y acusado de homicidio,de los votos para la Presidencia Municipal de San Carlos.Como todavía no se abre un proceso formal en su contra, no ha perdido sus derechos políticos, según el PRI y sus abogados. Fue su hija quien se encargó de la campaña electoral, relata HuffingtonPost.