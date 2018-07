Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Doce policías y un grupo de rescatistas están trabajando allá arriba, bajando desde el nevado con los fallecidos pero el mal clima pone todo más lento”, dijo a The Associated Press el agente Carlos Gonzáles del departamento de Salvataje de Alta Montaña en la ciudad norteña de Caraz, a 344 kilómetros al noreste de Lima.En otro caso, un canadiense de 22 años desapareció en septiembre de 2017 en otra zona de la cordillera y hasta el momento no ha sido hallado pese a la búsqueda de las autoridades y de sus familiares.