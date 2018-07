Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los detectives empezaron a investigar las muertes de infantes en el Hospital Countess of Chester hace más de un año, al registrarse una tasa de mortalidad infantil superior a lo previsto y que no pudo explicar, en la unidad que atiende a bebés prematuros o que requieren cuidados especiales.La investigación inicial se concentró en la muerte de ocho bebés. La policía dijo el martes que ahora investiga la muerte de 17 bebés y 15 “colapsos no fatales” en la unidad entre marzo de 2015 y julio de 2016.El inspector Paul Hughes dijo que el arresto fue un “avance significativo” en una “investigación altamente compleja y muy confidencial”.Antes de hacer la denuncia policial, una investigación del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil halló que había escasez de personal para enfermos de alta dependencia y cuidados intensivos, pero no pudo explicar las muertes.