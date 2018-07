Javier Casillas agradece que confíen en él otra vez en San Francisco del Rincón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Javier Casillas Saldaña, virtual ganador de la contienda por la alcaldía de San Francisco del Rincón, dijo sentirse agradecido con la ciudadanía por la confianza brindada al elegirlo de nueva cuenta como representante del municipio.“El apoyo te fortalece, agradezco la confianza que me depositaron, decirles que vamos a gobernar para todos, para San Francisco del Rincón, pero sobre todo les voy a corresponder de manera responsable en la encomienda que me han dado”, apuntó.El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que aún espera los resultados de la jornada electoral, aunque se establece que la ventaja lo ha favorecido.Mencionó que en lo que corresponde, será más cauto en sus decisiones y sobre todo al integrar el equipo de trabajo, pues sabe de nueva cuenta el compromiso que asumirá, y toma en cuenta las observaciones de su familia y los habitantes con los que compartió durante su campaña.“Mi madre me ha dicho que es un honor (ser reelegido), pero yo le digo que también es una gran responsabilidad en este momento; es un honor el ocupar dos veces ya este cargo, pero también se genera mucha más responsabilidad, tanto del trabajo como de lo que tengo que defender como lo es la honestidad... Sabemos que tenemos un compromiso enorme hoy más que nunca y lo vamos a atender”.Como lo señaló en su momento, Casillas Saldaña dijo tener la disposición de dialogar con el resto de los candidatos que estuvieron en la contienda y, así, buscar el beneficio de San Francisco.Reconoce que cada uno de ellos tiene una visión y estrategias diferentes, pero un sólo objetivo en común, que es el municipio y sus ciudadanos.Dijo que tiene en cuenta el trabajo realizado por la actual administración, donde la labor en obra pública fue visible, por lo que señaló que buscará darle seguimiento.“Habrá que continuarlo, yo siempre lo he dicho, las personas que tengan que continuar y los proyectos que abonen para bien seguirán, los conservaremos y buscaremos cómo mejorarlos”, indicó.Por otra parte, el priísta dijo que sin importar el partido al que pertenece, hoy lo único que importa es San Francisco y por ello tendrá que hacer mucho trabajo de gestión y buenas relaciones públicas tanto a nivel federal como estatal.