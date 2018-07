Tráiler se estaciona en pleno bulevar causando peligro en San Francisco del Rincón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un tráiler provocó peligro sobre el bulevar Juventino Rosas en San Francisco del Rincón; esperaba que abrieran el estacionamiento.Ayer por la mañana el conductor de un trailer se estacionó sobre la mencionada vialidad, sin importar el riesgo de un accidente, ya que se colocó en una parte de poca visibilidad para los conductores, al tratarse de una curva.El incidente se registró alrededor de las 9:40 de la mañana, el vehículo detuvo su marcha en la curva que está a unos metros del acceso a las instalaciones de la feria.“Apenas alcancé a esquivarlo, ya había dos carros antes que yo y venía otro camión, al tipo ni le importó, se paró como si nada y estuvo esperando para meterse en un terreno que no le abrían la malla”, dijo uno de los conductores afectados.Precisamente, sobre el carril que se dirige hacia la ciudad; ya que frenó en la curva, para el resto de los conductores era poco factible que alcanzaran a detener la marcha, ya que aumentaba la cantidad de autos que se detuvieron para evitar impactar con el camión.La situación no incomodó al conductor, quien simplemente se estacionó en espera de que abrieran la reja del predio al que pretendía ingresar, lo que se llevó varios minutos.Cabe señalar que no se ocasionó ningún accidente, a pesar del riesgo que representó, sobre todo por que se trata de una vialidad por la que circulan vehículos de variadas dimensiones.