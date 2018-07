Saldos de la elección presidencial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No había nada nuevo que esperar el pasado domingo. Absolutamente todas las mediciones fueron consistentes desde noviembre del año pasado y las tendencias se mantuvieron estables. López Obrador ganó con tal contundencia que sus rivales reconocieron su triunfo poco después de las 9 de la noche y de haber existido segunda vuelta electoral, AMLO no la habría necesitado. La coalición “Juntos Haremos Historia” tendrá mayoría en ambas Cámaras y contará con un mandato amplio y una enorme responsabilidad por cumplirles a los millones de ciudadanos que creen en el proyecto y que ven en López Obrador al hombre necesario para México.Hace pocas semanas decía en mi colaboración AMLO PRESIDENTE lo siguiente: “Esta elección la va a decidir la víscera y no la razón y en ello llevarán una enorme responsabilidad los gobiernos neoliberales que fueron corruptos, que fueron incapaces de mejorar la situación de seguridad y que no cumplieron con su promesa de convertir a México en un país más justo y equitativo”. La realidad es que Fox decepcionó al poco tiempo al convivir y tolerar al putrefacto sistema. Sus frivolidades y su traición a la democracia lo marcarán de por vida. Calderón pactó con personajes horrorosos y durante su sexenio, a pesar de la estabilidad económica, comenzó el desastre en materia de seguridad. Con Peña, aunque hay cosas muy rescatables, pesó más, mucho más y con toda razón, el incremento de la inseguridad y los escándalos de corrupción. La gente se hartó, AMLO lo comprendió y canalizó el enojo.Hoy MORENA, 4 años después de haber sido fundado, se convierte en la principal fuerza política nacional. Ha conseguido sendas victorias en la CDMX, Tabasco, Morelos, Chiapas y Veracruz. Su cosecha de votos en otras entidades fue impresionante y le otorgará un margen de maniobra que no habíamos visto hace mucho tiempo. Ha desplazado a partidos políticos porque los vació, porque aceptó absolutamente todo lo que electoralmente le fuera útil. Hoy el PRD es un partido con fuerza ínfima que perdió su principal bastión. Al PRI le dieron la paliza de su vida. No ganó ninguna de las 9 gubernaturas en disputa y quedó en tercer lugar en varias de ellas. El tricolor contará con apenas 45 diputados (hoy tiene 205) y sólo 15 senadores (hoy tiene 55). Su fuerza se ve reducida a la de un pequeño partido y la sangría podría continuar. En el PAN, Ricardo Anaya se convirtió en el Roberto Madrazo del 2006. Desde la dirigencia nacional se adueñó de la candidatura, fracturó al partido y quedó en un lejanísimo segundo lugar. Los blanquiazules le cobrarán muy caro su desempeño.MORENA pues cuenta con un amplio mandato. Ojalá, por el bien de México, el gobierno de López Obrador sea exitoso. Que respete las libertades individuales, que tolere la crítica y el disenso, que se instituya como un presidente honesto y que no tolere la corrupción que tanto dice combatir. Ojalá también que en su amplísimo movimiento pesen más, mucho más, las voces de los moderados como Alfonso Romo, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma u Olga Sánchez Cordero y que no se deje llevar por los peleoneros reventadores como Gerardo Fernández Noroña, John Ackermann o Paco Ignacio Taibo II.Pero también, espero que la oposición cumpla con su papel de contrapeso y denuncie y señale cualquier irregularidad. México lo necesitará.No tengo espacio para abordar el tema estatal y local, por lo tanto, lo dejaré para el próximo jueves.Twitter: @gomez_cortina