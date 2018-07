A estos 10 artistas ¡las canas les sientan!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

y mucho famosos han demostrado para verse bien deben aceptar los procesos naturales del envejecimiento. Por ello, en "De10.mx", de EL UNIVERSAL,1). El actor comenzó su papel en 'ER' con cabello castaño, pero en 1999, hacia el final de la serie, el Dr. Doug Ross ya lucía el característico color gris que el público ama en Clooney.2) Helen Mirren. Aunque nació como rubia, la actriz realizó una transición gradual hacia el blanco. Mirren no teme a los cambios drásticos y llegó a los premios BAFTA de 2013 con un corte bob de color rosa brillante inspirado en "America's next top model".3) Glenn Close. La actriz de 71 años se había caracterizado por mantener una melena dorada hasta que en 2012 dejó su cabello gris salir a la luz. Al parecer el cambio de look le ha resultado bastante bien, ya que en 2017 apareció en seis cintas.4) Jamie Lee Curtis. Puede que el cabello gris se asocie con las personas mayores, pero Curtis ha logrado contrarrestar este prejuicio con cortes juveniles y atrevidos. La protagonista de la película "Freaky Friday" (Viernes de locos) ha presumido una cabellera dorada durante décadas y hoy se ve más atractiva que nunca.5) Matt LeBlanc. Sorprendentemente, el actor se pintó el cabello durante toda su carrera en "Friends", pero pronto se hartó de su mantenimiento. Ahora con su cabello natural, Matt ganó un Globo de Oro en 2012 por su papel más maduro en la serie "Episodes" (Episodios).6) Carmen Dell´Orefice. La diva de 85 años apareció en su primera portada cuando era una quinceañera. Actualmente tiene una de las trayectorias más longevas en el mundo de la alta costura y una elegancia que muchas jóvenes envidiarían.7) Morgan Freeman. Además de su voz grave, otro de los elementos característicos de este actor es su cabello grisáceo. Con el tiempo, la tonalidad de sus mechones se ha atenuado pero su sentido del humor continúa fresco y a menudo hace bromas sobre las canas en su cabeza.8) Jeffrey Dean Morgan. Luchar con zombies es un trabajo estresante y no podríamos imaginar al villano más odiado de la serie "The Walking Dead" con una barba oscura.9) Richard Gere. Con 68 años, este actor ha renunciado a mantener las apariencias y está encantado con su aspecto. Aunque a veces se oscurece o aclara el tono para los papeles que interpreta, Gere no está dispuesto a renunciar a su melena blanca.10) Sarah Harris. La directora de la versión británica de la revista "Vougue" detectó sus primeras canas a los 16 años. Aunque durante su adolescencia intentó cubrir esta característica, después hizo del gris su aliado. Hoy luce una cabellera original y sana.