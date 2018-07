Boicotean a Dolce&Gabbana por insultar a Selena Gómez

Miley Cyrus, cantante pop, en la misma fotografía escribió: "Lo que ese imbécil ha dicho (si es que es cierto) es asquerosamente falso y una completa basura" y añadió, en referencia a Selena Gomez, que "está increíblemente genial".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Stefano Gabbana y Domenico Dolce enfrentan un nuevo boicot, en esta ocasión viene de los estilistas más fuertes de Hollywood, quienes rechazan usar las prendas de ellos tras el insulto que le dieron a Selena Gómez.'Es realmente fea', escribió Gabbana desde su perfil en Instagram a una de fotografía de la actriz, cantante y productora publicada por 'The Catwalk Italia', en la que la cantante aparecía con tres vestidos distintos.A la mayoría de comentarios positivos de los usuarios, se sumó uno que afirmaba que Gomez "se parece a un perro de Pomerania", un perro pequeño y regordete,La respuesta llegó a la industria de la moda, Jaime King se pronunció sobre la polémica: "Como ellos son personas feas, no pueden soportar la belleza que Selena irradia desde su alma y su ser". Acompañó su mensaje del hashtag #boycottDolceGabbana, que solo en Instagram ha sido utilizado en casi 5.000 ocasiones.Se han sumado más voces. Karla Welch, una de las estilistas más poderosas a nivel mundial, según The New York Times, encargada de los vestuarios de Justin Bieber o Pink, ya ha rechazado utilizar las creaciones de los italianos. "He tenido prendas de Dolce & Gabbana en el perchero para una prueba de vestuario, y he dicho 'No, esto puede desaparecer'. Son crueles", publica Pret-a-Reporter.Otro de los estilistas más reputados, Jason Bolden, responsable de la imagen de las actrices Taraji P. Henson y Gabrielle Union, ha declarado persona non grata a los diseñadores italianos y no utilizará sus creaciones para vestir a sus clientes.La pareja de modistos con más glamour de Italia —que comenzaron su carrera profesional en los ochenta, mantuvieron una relación sentimental durante tres años y la terminaron hace más de 15, aunque continuaron con el exitoso negocio como socios y amigos— se está acostumbrando a los llamamientos en su contra.Ellos ya han tenido otras polémicas también a raíz de comentarios hechos en los que se oponen a la adopción de parejas del mismo sexo y en el que se han usado expresiones como 'úteros de alquiler casi elegidos por catálogo'. Elton John y Courtney Love, que animaron públicamente a no comprar nada de la marca. Igualmente han enfrentado polémica por vestir a la primera dama de Estados Unidos: Melania Trump.