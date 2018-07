'El Sol' brilla más fuerte que nunca, esto ocurrió con Luis Miguel después de la serie

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este es un consejo que debería dársele a cualquier artista que esté a punto de entrar en sus momentos más escabrosos: guarde todos sus secretos y revélelos en una bioserie.Eso ocurrió con Luis Miguel, quien tras años de inactividad musical, demandas en su contra, conciertos cancelados, polémicas y silencio, resurge a sus 48 años.Ahora es Trending Topic en Twitter y sus canciones son de las más sonadas en Spotify México ¿es un milagro? ¿suerte? no, sino que es obra de Netflix.El lanzamiento de la serie el 22 de abril, marca un antes y un después en su carrera, puesto que se narra la vida y obra del artista con su autorización y fue el puntapié inicial para que el cantante de hits como Ahora te puedes marchar y Será que no me amas volviera a los escenarios con el éxito asegurado.En su último show en Estados Unidos, tuvo cerca de 20 mil entradas vendidas. Casualidad o causalidad, los presentaciones volvieron en paralelo con el estreno de su serie.La desaparición de su madre, la escalofriante relación con su padre, la cantidad de mujeres con las que estuvo, su hija no reconocida, las demandas y una lista interminable de escándalos, fueron los que envolvieron la vida del cantante que, siempre lejos de la prensa, desarrolló toda una carrera sobre un manto de misterio y de preguntas que nunca tuvieron respuesta, hasta ahora. Porque cada domingo Netflix estrena un capítulo nuevo que acerca al espectador cada vez más a la verdad.