Encarnará Scarlett Johansson a una transexual

Al ser Scarlet Johansson una de las actrices más cotizadas del medio, vuelve al ojo del huracán después de que Deadline publicara que hará el rol protagonista en 'Rub & Tug', filme que contará la historia real de Jean Mrie Gill, un transexual que asumió al identidad de Dante 'Tex' Gill.En los años 80, Tex tenía una red de salones de masajes y prostitución en Estados Unidos, por lo que acabó enfrentado con las autoridades y con la mafia.Sin embargo, la elección de la actriz por encarnar al personaje causó una gran polémica en Estados Unidos.Hasta la fecha no está claro cómo se identificaba el protagonista, aunque se relataba que 'quería ser conocida como señor Gill' y que se había interesado por comenzar el proceso para iniciar un cambio de sexo, según reportó 'The Hoolywood Reporter'.Johansson ha recibido muchas críticas sobre que la película debería ser protagonizada por un hombre transgénero.El representante de la artista aclaró que quienes no estén de acuerdo, pueden dirigirse a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto o Felicity Huffman, actores que han interpretado papeles similares y que acabaron con premios por ello.La misma April Reign, impulsora de #OscarsSoWhite, pidió en Twitter a la actriz que rechace el papel porque 'no necesita el dinero' y argumentó '¿por qué le quitaría el trabajo a un actor trans?'.