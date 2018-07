Candidatos derrotados regresan a la administración pública al concluir su licencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras finalizar la contienda electoral servidores públicos que salieron derrotados regresaron a la administración pública al concluir su licencia.Carlos Ortiz Montaño regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) así como el Síndico del mismo partido Marco Antonio Carrillo Contreras regresaron este 2 de julio al municipio al concluir la licencia que solicitaron para poder hacer campaña electoral.Y es que Carlos Enrique solicitó licencia para contender por la alcaldía, por el PVEM, quien en su campaña prometió atender de manera integral aspectos ambientales y de crecimiento urbano, rubros que como regidor no atendió en dos años.Este martes sólo se vio en la Presidencia Municipal, al Síndico Marco Antonio Carrillo Contreras, quien dijo desconocer aún los pendientes que quedaron por resolver.mencionó.Marco Carrillo Contreras quien era candidato del Partido Verde Ecologista de México para diputado local, exhortó a los candidatos electos a trabajar en conjunto para el bien social.indicó.En lo que compete a Carlos Ortiz Montaño ex candidato del PVEM a la alcaldía de Guanajuato, aún no regresa a la administración municipal para realizar sus funciones, se espera que en los próximos días se esté reincorporando.Por otra parte la directora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo también ex candidata a la alcaldía de Guanajuato del PRD, al parecer regresará a ocupar sus funciones al interior del recinto turístico hasta el próximo mes de agosto; por el momento seguirá estando al frente del Museo, Mario Aguado.