Campuzano se propone para combatir adicciones en gobierno de AMLO

Este martes Carmen Campuzano pidió a través de las redes sociales al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ser considerada para Comisionada Nacional de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y lo que para muchos fue una broma, para la modelo es una propuesta seria y en forma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Campuzano señaló que la propuesta que le hizo a AMLO es en serio pues considera que en ese puesto debe estar no sólo una persona preparada, sino también una que haya vivido de cerca los embates de la drogadicción.

“Es una propuesta real la que estoy haciendo, estoy completamente interesada en éste y cualquier otro puesto que aporte a la prevención del consumo de drogas. Principalmente con jóvenes, que es cuando tienen los primeros acercamientos con las drogas”, aseguró la modelo.

Aunque tras el anuncio de la también DJ, algunas cibernautas pusieran en duda su capacidad para ejercer dicho cargo, Campuzano señaló que ella tiene los estudios necesarios para desempeñar dicha labor.

Pido formalmente al Presidente electo @lopezobrador_, me considere como Comisionada Nacional de la @CONADICmx. La lucha contra las #adicciones debe tener la visión de quién las ha vencido en lo personal, familiar y social. pic.twitter.com/6gyCPNOCzR

— Carmen Campuzano F. (@la_campu) 3 de julio de 2018

“La realidad es que las drogas se combaten desde la experiencia. Obviamente se tiene que tener toda la preparación, yo me he dado a la tarea, desde que dejé de consumir, de prepararme en estudios superiores en Monte Fénix, principalmente en adicciones y Tanatología”, explicó.

Campuzano afirmó que previo a las elecciones no le ofrecieron postularse para algún cargo de elección popular, aunque apoyó los mítines y campaña de Andrés Manuel López Obrador y a algunos dirigentes de Morena.

“Estuve en algunos mítines con Claudia Sheinbaum que se me hace una persona inteligente y con mucha visión y también he estado con Dolores Padierna, que se me hace una mujer con mucha experiencia y a través de ella me di cuenta que hay aún personas con esa garra para realizar un cambio benéfico para nuestro país”, acotó.

Hasta el momento Campuzano dice que no ha tenido ningún acercamiento para abordar su postulación al CONADIC, pero de ser necesario pedirá reuniones y juntas

con tal de poder ayudar en el combate a las adicciones.

“¿Por qué me propongo a mí misma? Porque así como sucede en el combate a la pobreza, las políticas encaminadas a brindar una mejor vida a las familias las debe encabezar quienes ha vivido esas carencias y no quien ha estado privilegiado, porque no conoce las carencias ni las necesidades reales de la masa”, añadió.