Exigen obra para distribución de agua en colonia El Moreno a alcalde de Huejutla

Vecinos de la parte alta de la colonia El Moreno denunciaron que el edil de Huejutla Raúl Badillo Ramírez no ha cumplido con la obra del cárcamo que comprometió con ellos desde hace dos años y que permitirá la distribución de agua para 300 familias de esa zona.

“Desde hace más de dos años el presidente se comprometió con nosotros a dotarnos del vital líquido y hasta el momento no hay nada”, denunciaron.

“La falta de agua nos afecta mucho porque es un servicio de primera necesidad”, dijeron, y reiteraron que han esperado mucho tiempo que la autoridad municipal de Huejutla cumpla.

“Aunque somos gente pacífica no nos quedó otra que protestar para presionar a la autoridad a cumplir con este proyecto que es muy necesario en esta zona”, detalló Fabiel Cortez, habitante de la comunidad.



“Por eso estamos presionando porque no ha habido eco a nuestras demandas”, señalaron.



Asimismo, evidenciaron que los funcionarios no han cumplido y ni han informado cuándo estará disponible el cárcamo de distribución de agua que comprometió hace dos años el edil de Huejutla.

Mientras tanto, vecinos del lugar se ven en la necesidad de abastecerse de agua del río que cruza por la parte baja de esa zona o de comprar el líquido con pipas que cobran entre 120 y 600 pesos por viaje.