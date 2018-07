Descartan impugnaciones en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente del consejo distrital 09 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Irapuato, Adrián Arredondo Cabrera, señaló que hasta el momento no tienen impugnaciones contra ninguna candidatura y explicó que actualmente se encuentran recontando los votos para dar certeza a los resultados de las actas que tuvieron alguna causal establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.“No tenemos impugnaciones hasta el momento. Si, estamos recontando los votos para dar certeza a los resultados de las actas que tuvieron alguna causal establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, señaló.Explicó que el día de ayer en una sesión de aproximadamente 16 horas se recontaron los votos de los irapuatenses de casillas que presentaron alguna inconsistencia durante el proceso electoral del pasado 1 de julio.“Estamos realizando ahorita la sesión de cómputo distrital para la presidencia de los Esado Unidos Mexicanos, tenemos recuento de casillas y se establecieron ya 3 grupos de trabajo en el cual tenemos en el primer grupo 5 puntos de recuento”, señaló.Por último, explicó que no todas las casillas requerirán reconteo, sólo aquellas que presentaron inconsistencia, para posteriormente dar a conocer los resultados oficiales de la elección.“Estamos, además, realizando el cotejo de aquellas casillas que no presentaron ninguna inconsistencia y que no ameritan recuento de votos, solamente el cotejo”, explicó.